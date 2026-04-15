Temas del Día de EFE Internacional del Miércoles, 15 de abril de 2026 (20:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Teherán – Irán afirmó este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

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– El jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó este miércoles a Teherán para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, a seis días de que expire el alto el fuego de dos semanas.

– El Pentágono enviará miles de soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra «está a punto de terminarse».

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– El Ejército de Israel trata de tomar la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, pese a que en Estados Unidos delegaciones de ambos países negocian un alto el fuego, vinculado a su vez al cese definitivo de las hostilidades con Irán.

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– El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, defiende en Pekín el «derecho inalienable» iraní a enriquecer uranio con fin pacífico y señala que Rusia puede compensar la «escasez energética» de China y de otros países ante la situación en el estrecho de Ormuz.

– Además enviaremos un análisis sobre cómo el apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha visto erosionado en Israel tras un alto el fuego con Irán percibido por los israelíes como una imposición de Estados Unidos.

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– La Asamblea General de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que China y Rusia vetaron una resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear el paso tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad.

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– El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, comparece ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.

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– La comisión de Exteriores del Parlamento Europeo organiza una audiencia con figuras en la lucha por un Irán libre, como la Nobel de la paz Shirin Ebadi y diversos líderes opositores.

– La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, admite que el conflicto en Oriente Medio está golpeando al turismo global al trastocar la conectividad aérea y encarecer los vuelos, aunque subraya en una entrevista con EFE en Nueva York que la industria conserva «una alta capacidad de resiliencia y recuperación». Por Jesús Centeno

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington – Los titulares de Finanzas del G7 se dan cita en los márgenes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial para analizar los efectos de la guerra contra Irán y coordinar una respuesta.

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– La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, subrayó este miércoles que si la guerra en Irán persiste y la inflación continúa escalando a nivel global todo el mundo debe prepararse para encarar «tiempos difíciles».

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– El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su última edición del Monitor Fiscal en un momento marcado por niveles de deuda soberana que siguen creciendo y la gran incertidumbre sobre el alcance de los efectos de la guerra de Irán.

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CHINA ESPAÑA

Pekín – El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, concluyó este miércoles una visita oficial de tres días a China, la cuarta en cuatro años, con un marcado carácter económico y tecnológico y en la que se estrechó la relación bilateral con el gigante asiático, a donde el mandatario prevé volver el año que viene.

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– Se enviará un tema sobre el momento de creciente inquietud entre las empresas europeas en China, que han alertado de trabas regulatorias, controles a la exportación y una competencia que consideran cada vez más desequilibrada.

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– China destacó este miércoles la «confianza mutua» que existe con España y calificó al país como un «socio fiable» tras la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ambas partes acordaron reforzar el diálogo estratégico y ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – El izquierdista Roberto Sánchez, próximo al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), arrebató este miércoles al ultraderechista Rafael López Aliaga el segundo lugar en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, y se enfila a disputar la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.

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UCRANIA GUERRA

Berlín – La OTAN y varios países aliados de Ucrania como Reino Unido y Alemania urgieron este miércoles, tras una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, a no flaquear en el apoyo con material militar frente a la invasión rusa pese a la guerra en Irán.

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-El ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, participó este miércoles en Berlín en una nueva reunión del llamado grupo Ramstein, que agrupa a los países que envían ayuda militar a Kiev, a los que aseguró que Rusia pierde por primera vez en el frente un número mayor de soldados del que es capaz de reclutar.

-El Reino Unido va a entregar a lo largo de este año más de 120.000 drones para la defensa de Ucrania, el mayor paquete suministrado por la industria de defensa británica, informó este miércoles el ministerio de Defensa.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles en Roma ante la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la producción de más defensas antiaéreas y el desbloqueo un paquete de ayuda europeo de 90.000 millones de euros.

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– El sistema autoritario creado durante el último cuarto de siglo por el líder ruso, Vladímir Putin, comienza a dar muestras de debilidad, asegura a EFE el opositor y aspirante presidencial Boris Nadezhdin.

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PAPA CAMERÚN

Yaundé – El papa visita al presidente de Camerún, Paul Biya, en el Palacio Presidencial y mantiene un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos. Además, León XIV visita el orfanato Ngul Zamba y se reúne con los obispos del país.

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EEUU VENEZUELA

Caracas – Delcy Rodríguez, la líder chavista que reemplazó al encarcelado Nicolás Maduro, cumple, bajo la tutela de EE.UU., 100 días al frente de una Venezuela que se mueve entre el vértigo de sus anuncios para atraer capitales y una parsimonia en temas como los derechos humanos, mientras sigue latente el reclamo de elecciones.

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– La firma de geopolítica Recorded Future advierte que las prioridades de Delcy Rodríguez serán la recuperación económica del país y el equilibrio entre el chavismo y el entendimiento con Estados Unidos.

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– Se enviará también una cronología con las fechas clave de los 100 días de gobierno de Delcy Rodríguez.

HUNGRÍA PARLAMENTO

Budapest – El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, recibe hoy en Budapest a los líderes de Tisza, Fidesz y Nuestra Patria, los tres partidos que tendrán representación en el Parlamento tras las elecciones legislativas del pasado domingo, para unas primeras consultas de cara una futura formación de Gobierno.

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SUDÁN GUERRA

Jartum – Sudán cumple tres años de guerra con el conflicto enquistado entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 13 millones.

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– Activistas y artistas sudaneses participan en un acto organizado por Amnistía Internacional en Nairobi para conmemorar el aniversario.

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– La tercera conferencia internacional sobre Sudán recaudó este miércoles el compromiso de los participantes de aportar 1.500 millones de euros para ayuda humanitaria, según un comunicado conjunto de Alemania, país organizador, y de Francia, Reino Unido, EE. UU., la UE y la Unión Africana.

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ISABELLE HUPPERT

París – Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó Liliane Bettencourt, la hija del fundador del grupo L’Oréal, por su relación con un joven artista, en ‘La mujer más rica del mundo’, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una «mujer poderosa», más allá del dinero. (Entrevista)

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LONDRES MUSEOS

Londres – El nuevo museo V&A East de Londres abrirá sus puertas el próximo 18 de abril en un edificio inspirado en un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga, que se presenta hoy a la prensa. Y lo hará con la exposición ‘The Music Is Black: A British Story’, sobre la música negra británica y su influencia cultural.

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Redacción EFE Internacional

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