Temas del día de EFE Internacional del sábado 30 de mayo de 2026 (09:00 horas)

10 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Irán y Estados Unidos continúan las conversaciones para poner fin al conflicto en medio de informaciones contradictorias desde Teherán y Washington sobre el contenido de un eventual acuerdo o la posibilidad de que sea firmado en los próximos días.

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– Israel amenaza con intensificar aún más sus bombardeos en el Líbano, donde sigue emitiendo órdenes de desplazamiento forzoso, al tiempo que mantiene ataques esporádicos en Gaza, que han causado la muerte a más de 920 personas desde el alto el fuego. (Texto)

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiene previsto visitar la provincia de Ituri, epicentro del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, para apoyar la respuesta a la epidemia.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo para las que están habilitados 41.421.973 ciudadanos que podrán votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el actual mandatario, quien no puede presentarse a la reelección porque no lo permite la Constitución.

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ASIA DEFENSA

Singapur – El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo este sábado en un foro de seguridad en Singapur que EE. UU. no tiene prisa por llegar a un pacto con Irán pues este debe ser «un gran acuerdo» ante todo, y defendió el compromiso de Washington con la seguridad de Asia-Pacífico, con el foco en Taiwán, a la vez que arremetió contra la OTAN. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara) Por María Carcaboso Abrié

– Catar alerto de que una crisis como la de Ormuz podría ocurrir en cualquier región

MÉXICO CULTURA

Ciudad de México – ‘Las sandías’, el último caballete firmado por Diego Rivera, y ‘La columna rota’, considerada la “obra maestra” de Frida Kahlo, forman parte de la colección privada del Museo Dolores Olmedo, que mantuvo sus puertas cerradas durante seis años y este sábado las vuelve abrir para recibir tanto al turismo atraído por el Mundial como a decenas de vecinos que exigieron su reapertura.

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MARYLIN MONROE

Los Ángeles – Cien años después de su llegada al mundo el 1 de junio de 1926, la huella de Marylin Monroe continúa brillando a través de un patrimonio de memorables obras con las que demostró su carisma ante las cámaras y desafió a la industria de Hollywood en su época dorada.

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ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima – El antifujimorismo convoca a una manifestación contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, que busca gobernar el país por cuarta vez, de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 7 de junio, en la que se enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

RELIGIÓN EVANGÉLICOS | Madrid- Miles de fieles evangélicos se reúnen este fin de semana en el Festival de la Esperanza en Madrid, un evento que tendrá como principal invitado al pastor estadounidense Franklin Graham, considerado uno de los asesores espiriturales de Donald Trump y una controvertida figura por su posicionamiento político contra el aborto, los derechos de las personas LGTBIQ o la agenda de género. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CULTURA | Ciudad de México – ‘Las sandías’, el último caballete firmado por Diego Rivera, y ‘La columna rota’, considerada la “obra maestra” de Frida Kahlo, forman parte de la colección privada del Museo Dolores Olmedo, que mantuvo sus puertas cerradas durante seis años y este sábado las vuelve abrir para recibir tanto al turismo atraído por el Mundial como a decenas de vecinos que exigieron su reapertura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, con quien abordará la cooperación bilateral, la política europea, el apoyo a Ucrania y la seguridad euroatlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El Partido Liberal de Alemania (FDP), que ya no tiene representación en la Cámara Baja tras las últimas elecciones generales, elige a su nuevo líder con una única candidatura del histórico Wolfgang Kubicki.

Lisboa.- ARCO LISBOA.- La feria de arte contemporáneo ARCOlisboa celebra su IX edición en la capital portuguesa del 28 al 31 de mayo de 2026.

Varna.- GIMNASIA RÍTMICA EUROPEOS.- Campeonatos de Europa de gimnasia rítmica, en Varna (Bulgaria) (hasta 31). (Texto)

Helsinki.- NOKIA IA.- Nokia, antiguo líder mundial de la telefonía móvil, está resurgiendo de sus cenizas gracias a la creciente demanda de redes ópticas para nutrir los centros de datos y la inteligencia artificial (IA), cuyo auge ha devuelto a la compañía finlandesa a la primera línea del mercado tecnológico global. Por Juanjo Galán. (Texto) (Foto)

París.- FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES.- Las autoridades francesas han preparado un dispositivo excepcional de seguridad en la capital y en el resto del país, con 22.000 agentes movilizados con vistas a la final de la Liga de Campeones que se disputa el sábado en Budapest entre el París Saint Germain (PSG) y el Arsenal ante los antecedentes de disturbios en otras ocasiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- SOCIEDAD SINHOGARISMO.- Un estudio en República Checa desmiente los principales estereotipos contra las personas sin hogar, como que «se gastan el dinero en alcohol o drogas» o que «están en la calle por elección», al probar que si reciben una primera ayuda económica o de un trabajador social son capaces de salir de la calle y reconstruir su vida. (Texto)

Madrid.- PERÚ LITERATURA.- Los prejuicios y el desconocimiento que envuelve las dolencias mentales de las mujeres es el tema que aborda la escritora peruana Rosa Chávez en el libro ‘Las nerviosas’, título que hace referencia al nombre con el que mencionan en su familia la tristeza que las embarga. (Texto) (Foto)

América

12:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY ABUSO.- Organizaciones sociales convocan en Paraguay a una marcha contra el abuso y la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Plaza Uruguaya (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El colombiano Grupo Niche promueve su nuevo álbum ‘Más que palabras’, con el que promete “redefinir la salsa” y anuncia una gira por Estados Unidos y otros países ante el creciente interés por el género, según dicen sus integrantes en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales para las que están habilitados 41.421.973 ciudadanos que podrán votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el actual mandatario, quien no puede presentarse a la reelección porque no lo permite la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00GMT.- Maracaibo.- VENEZUELA CRISIS.- El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, encabeza una protesta en Zulia para exigir un cronograma electoral y una transición ordenada en Venezuela, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA HAITÍ.- La República Dominicana y Haití reanudan los vuelos comerciales, dos años después de que Santo Domingo suspendiera las operaciones debido al deterioro de la situación de seguridad en territorio haitiano, sumido desde hace años en una grave crisis. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- MARYLIN MONROE.- Cien años después de su llegada al mundo el 1 de junio de 1926, la huella de Marylin Monroe continúa brillando a través de un patrimonio de memorables obras con las que demostró su carisma ante las cámaras y desafió a la industria de Hollywood en su época dorada. (Texto) (Foto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINCIANA SURINAM.- La presidenta de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, llega a la República Dominicana para reunirse el 1 de junio con su colega Luis Abinader.

Tegucigalpa.- HONDURAS ÁRBOL.- Conmemoración del Día del Árbol en Honduras, un país que cada año pierde en promedio unas 70.000 hectáreas de bosques por los incendios y la tala ilegal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Familiares de desaparecidos pegan fichas de búsqueda en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial 2026, para exigir la localización de sus seres queridos y el respeto al derecho de todas las personas a ser buscadas y localizadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Riad.- ISLAM PEREGRINACIÓN.- Termina oficialmente la peregrinación anual musulmana a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

Asia

Bangkok.- TAILANDIA BELLEZA.- Tailandia acoge la primera edición del ‘MGI All Stars’, un concurso de belleza en el que participarán mujeres de decenas de países que compitieron en el pasado por títulos en otros certámenes internacionales.

Nueva Delhi.- INDIA BIRMANIA.- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, llega a la India en su primer viaje internacional desde su investidura como jefe de Estado.

Pekín – CHINA ESPAÑA- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comienza un viaje institucional a China, donde mantendrá encuentros con distintas entidades del ámbito infantil y juvenil con reuniones con diferentes responsables institucionales del país asiático, así como representantes del Centro de Intercambio Científico y Cultural Juvenil Soong Ching-ling o del Instituto Confucio.

Redacción EFE Internacional

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