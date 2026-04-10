Temas del día de EFE Internacional del Viernes, 10 de abril de 2026 (20:00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán/Washington – Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE. UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas.

– A un día de que las delegaciones tengan que encontrarse en Islamabad, Irán insiste en que no participará hasta que no se aplique el alto el fuego en Líbano, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vace, ya está de camino a Pakistán.

– Desde Israel, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, afirmó este viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el sur de Líbano y que se mantienen en «estado de guerra», pues «no hay un alto el fuego» con la milicia chií libanesa Hizbulá.

– Al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas murieron este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país, una de las regiones más golpeadas por la ofensiva aérea iniciada hacia cinco semanas contra el Líbano.

-Ni un eventual peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz ni el cambio de itinerario de los barcos decidido unilateralmente por Irán tienen sustento legal según el derecho del mar, dijo el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en una entrevista con EFE

– -Se ha enviado la nota de Claves «Los 5 nudos que amenazan el diálogo de paz entre EE. UU. e Irán en Islamabad»

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – La histórica misión de Artemis II concluye con el regreso de los cuatro astronautas a la Tierra, donde amerizarán en aguas del Pacífico donde personal de la NASA y la Marina de Estados Unidos los esperan. (Amerizaje previsto a las 02.00h del sábado).

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– La NASA ofrece una conferencia de prensa posterior al amerizaje de la misión Artemis II a las 02:35 GMT. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Venezuela espera avances concretos en su economía tras la aprobación de la ley de minas, que abre el país a la inversión extranjera en el sector, y las medidas de renovación anunciadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de visita en Granada, en su primer viaje oficial desde que asumió como mandataria.

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– Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, urgió este viernes a recuperar «el orden constitucional» en el país suramericano, más de tres meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

– Bajo la sombra del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros, donde la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene. Por Bárbara Agelvis Maza

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Perú entra en el periodo de reflexión para las elecciones generales del domingo, en las que se elegirá al presidente del país, además de al vicepresidente y los diputados, tras una campaña electoral marcada por la represión contra las protestas antigubernamentales de 2023 en las que murieron más de 50 personas.

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-Se ha enviado la nota de Claves «Elecciones de Perú en cifras: 27 millones de votantes, 35 candidatos y 487 observadores»

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Seis meses después del alto el fuego en la Franja de Gaza no hay avances en el autogobierno o la reconstrucción del enclave arrasado por Israel, que continúa matando gazatíes prácticamente a diario, mantiene un férreo bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria y restringe al mínimo las entradas y salidas de palestinos a Egipto por el cruce de Rafah.

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COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito – Las relaciones de Colombia con Ecuador están en su punto más bajo en décadas por una guerra comercial de trasfondo político que elevó los aranceles impuestos por el presidente Daniel Noboa al 100 % y provocó el llamado a consultas del embajador de Quito en Bogotá.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kusher, que representan a Washington en las negociaciones trilaterales con Rusia para poner fin a la guerra, acordaron con él viajar a Kiev lo que significaría poner de nuevo en marcha esas conversaciones.

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JUAN CARLOS I

París – Juan Carlos I es «consciente de la importancia» del «reconocimiento oficial» que supone recibir este sábado un premio a su libro de memorias en la Asamblea Nacional francesa y, para él, va a ser una ceremonia «muy emocionante después de tantos años en el exilio», dijo a EFE la escritora Laurence Debray, coautora de ‘Reconciliación’, la obra galardonada. (entrevista)

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BIRMANIA POLÍTICA

Naipyidó.- El general Min Aung Hlaing, que lideró el golpe de Estado de 2021 en Birmania (Myanmar), juró este viernes como presidente del país en una ceremonia que disolvió la junta castrense que detentó el poder durante los últimos cinco años, dando paso a un nuevo Gobierno copado por militares.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – El Festival de Coachella abre este viernes su 25ª edición en Indio (California), marcada por la presencia de Karol G, que hace historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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MICHAEL JACKSON

Berlín.- ‘Michael’, el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, celebra su preestreno en Berlín, donde tiene lugar un evento especial para aficionados de varios días de duración.

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ESPECIALES:

– Con motivo del viaje del papa León XIV a África del 13 al 23 de abril próximos, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía PAPA ÁFRICA.

– Con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, la Agencia EFE enviará este viernes la segunda parte de una serie previa con la guía VARGAS LLOSA.

– Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo en Benín, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía BENÍN ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

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