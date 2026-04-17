Temas del día de EFE Internacional del viernes, 17 de abril de 2026 (09:00 horas)

18 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Estados Unidos e Irán mantienen la tregua pendientes de una nueva ronda de negociaciones que no se concreta, mientras el presidente Donald Trump insiste en que la guerra está «a punto de terminar» sin esclarecer su plan de ruta hacia el fin del conflicto.

– Avanza el primer día de alto el fuego entre Israel y el Líbano con las primeras celebraciones de los libaneses y las denuncias de Beirut de haber registrado algunos ataques después de la entrada en vigor de la tregua temporal. (Texto)

– Un gran número de desplazados comenzaron a regresar este viernes a sus hogares en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y en el sur del Líbano tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, lo que ha provocado atascos significativos en la principal carretera de la costa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Pakistán intensifica sus contactos diplomáticos para evitar el colapso de las negociaciones y presionar a Teherán y Washington para fijar la fecha de una segunda ronda que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, podría celebrarse este mismo fin de semana. (Texto)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresiden una videoconferencia de países «no beligerantes» dispuestos a colaborar en una misión «puramente defensiva» para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan. (Texto) (Foto)

– Se publicará una entrevista con el director general de Antigüedades del Líbano, Sarkis Khoury, sobre los daños infligidos por los ataques israelíes a dos sitios patrimoniales del país, incluida la destacada necrópolis romana de Tiro. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– Proteger y garantizar la salud mental de los corresponsales de guerra es una asignatura pendiente ante la que expertos y periodistas proponen medidas como formarlos antes, durante y después de la cobertura, contar con protocolos de acogidas o romper el tabú que supone hablar de este tema en las redacciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima – Perú sigue pendiente del escrutinio de las elecciones presidenciales donde el margen entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga se ha reducido al mínimo, a la espera de que comiencen a resolverse las actas impugnadas, en las que hay en juego alrededor de un millón de votos.

(Texto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Venezuela avanza en la normalización financiera después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Grupo del Banco Mundial anunciaran la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela tras siete años, mientras continúa la contestación social en el país con protestas a favor de las subidas de salarios o las deficiencias en el suministro de agua.

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– Miles de personas en el estado Sucre y sectores de la Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación manejada con hermetismo por las autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid – La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, inicia una visita a España, donde tiene previsto reunirse con los líderes conservadores Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, con el ultraderechista Santiago Abascal y con la comunidad venezolana residente en el país.

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CUBA EEUU

La Habana – La sombra de una intervención militar estadounidense contra Cuba se cierne este viernes sobre el 65 aniversario del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos, pero en un escenario político, geopolítico, económico y militar diametralmente opuesto.

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PAPA CAMERÚN

Bamenda (Camerún) – El papa celebra una misa en el Japoma Stadium de Duala y visitará el Hospital Saint Paul y por la tarde regresará a la capital para un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica. Por Cristina Cabrejas (enviada especial)

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BIRMANIA AMNISTÍA

Bangkok – Birmania anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, en el marco de una amnistía a unos 4.500 presos, mientras se trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe militar de 2021, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington – Concluyen las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial con la publicación de los informes regionales de Europa y de América y el mensaje insistente de que la guerra contra Irán ya está infligiendo un daño económico global, el cual puede agravarse a medida que se prolongue el conflicto.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Las fuerzas de Kiev y Moscú siguen intercambiando ataques contra las respectivas retaguardias después de una mortífera jornada con 18 civiles muertos en territorio ucraniano y dos en territorio ruso.

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CHINA CIENTÍFICOS

Pekín – El flujo de talento científico de China hacia Estados Unidos está comenzando a invertirse por el regreso continuado de investigadores, matemáticos y expertos en inteligencia artificial (IA) al país asiático, en línea con la apuesta de Pekín por impulsar su desarrollo tecnológico.

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AUSTRALIA ABORÍGENES

Sídney (Australia) – La Ópera de Sídney y el puente de la bahía, una de las imágenes más reconocibles de Australia y del mundo, se alzan sobre lo que fue hace miles de años un valle fluvial habitado por pueblos aborígenes, cuya memoria, hoy oculta bajo el agua y el asfalto, empieza a ser recuperada por iniciativas indígenas.

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JAPÓN YAKUZA

Tokio – Con sus cifras de reclutas en mínimos históricos, sus actividades ampliamente restringidas y la expansión de nuevos grupos criminales que se organizan en internet, la mafia japonesa (Yakuza) parece tener sus días contados. Por Jorge Dastis.

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FESTIVAL COACHELLA

Los Ángeles (EE.UU.)- La banda madrileña Carolina Durante conversa con EFE sobre su paso por el festival Coachella, un escenario que no solo representa un hito para su carrera sino que espera sirva de trampolín para una futura gira por EE.UU.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Estambul.- TURQUÍA DIPLOMACIA.- El presidente de Pakistán, Shehbaz Sharif, interviene en una mesa redonda sobre «gestionar el futuro» junto a los líderes de Kazajistán, Georgia y Macedonia Norte, en el Foro de Antalya en el sur de Turquía.

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de febrero de 2026.

08:30 GMT.- Bruselas.- UE MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la sede de la Comisión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de febrero.

09:00 GMT.- Madrid.- IBEROAMÉRICA ARQUITECTURA.- Presentación de la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Casa de la Arquitectura (Texto)

09:30 GMT.- Bruselas.- UE EMPRESAS.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la delegación de la CEOE ante la UE, donde mantendrá un encuentro con representantes de las principales empresas y organizaciones empresariales españolas en Bruselas. Square de Meeus, 28, 1050 Bruselas (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:05 GMT.- Tallin.- BÁLTICOS EXTERIORES.- Los líderes de los tres países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, se reúnen en Tallin para abordar la defensa regional y la situación internacional.

Moscú.- RUSIA ASIA CENTRAL.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibe en Moscú a sus homólogos de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. (Texto)

París.- IRÁN GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresiden una videoconferencia de países «no beligerantes» dispuestos a colaborar en una misión «puramente defensiva» para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antalya (Turquía).- TURQUÍA DIPLOMACIA.- Se celebra del 17 al 19 de abril la quinta edición del «Foro Diplomático de Antalya» que cada año reúne durante tres días a cientos de políticos y economistas en un municipio de Antalya en la costa mediterránea turca y que este año lleva el lema «Cartografiar el mañana, gestionar la incertidumbre».

La Haya.- CIJ ANIVERSARIO.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebra su 80 aniversario en presencia del rey Guillermo Alejandro de Países Bajos y el secretario general de la ONU, António Guterres. (Texto)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, viaja a Antalia (Turquía) por invitación del Ministerio de Exteriores turco para participar en un foro diplomático hasta el 18 de abril. (Texto) (Foto)

Moscú.- CEI EXTERIORES.- Reunión de ministros de Exteriores de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI). (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL TRABAJO.- Manifestación convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) contra el anteproyecto de ley de reforma laboral presentada por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro.

Londres.- VIDEOJUEGOS BAFTA.- Ceremonia de entrega de la 22 edición de los premios BAFTA Games, los más importantes de la industria del videojuego en el Reino Unido, donde optará a una de las máscaras doradas el videojuego ecuatoriano ‘Despelote’ y parte como favorita la producción francesa de rol y fantasía oscura ‘Clair Obscur: Expedition 33’, con 12 nominaciones.

Barcelona.- CUMBRE PROGRESISTAS.- Barcelona acoge la cumbre internacional «Global Progressive Mobilisation», del 17 al 18 de abril, promovida por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La exclusión a última hora de los solicitantes del estatuto de apátrida del proceso de regularización de inmigrantes ha sentado como un jarro de agua fría a la comunidad de saharauis que viven en España y que veían en esta medida una luz para poder, al menos, trabajar antes de que se resuelva su petición, un proceso que puede durar años.

Ibiza.- IBIZA RESIDUOS.- A punto de rebasar la capacidad máxima del vertedero donde acumulan sus basuras, Ibiza y Formentera estudian cómo acelerar la reducción de los residuos que producen sus residentes y millones de turistas, en paralelo al inicio inminente del traslado de desechos a la planta incineradora de Mallorca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:30 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del Departamento Europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo Monetario Internacional (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El MoMA PS1, espacio independiente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en el barrio de Queens, abre este fin de semana la temporada de verano con ‘Greater New York 2026’, una muestra que celebra la diversidad de los residentes de la Gran Manzana y explora cómo se construyen las comunidades en una ciudad marcada por la fragilidad social y los cambios urbanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Sudán del Sur y el trabajo de la UNMISS, la misión de paz Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, en la que se espera una actualización sobre la seguridad, la protección de civiles y los avances en el proceso político del país.

14:15 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo Monetario Internacional (Texto)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – Una comisión elegirá en Guatemala a los seis candidatos para fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), listado del cual el presidente, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien ha ocupado el cargo en los últimos ocho años pese a fuertes señalamientos de corrupción en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana alcista, con algunos índices acercándose a niveles previos a la guerra en Oriente Medio e incluso batiendo máximos históricos (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO ESPAÑA – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viaja la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, en su primer viaje a Europa como mandataria y con el cual rompe con ocho años de distanciamiento con España, con quien reconoce ha habido un acercamiento en los últimos meses tras años de tensión en las relaciones diplomáticas. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ENERGÍA.- Concluye la reunión de representantes de organismos multilaterales y del sector privado en el Colombia Carbón Fórum, un encuentro para definir la hoja de ruta del mercado de carbono en América Latina. Ágora Centro de Convenciones (Texto)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA ALIMENTACIÓN.- El futuro de la seguridad alimentaria en Latinoamérica depende de una transición estructural que empodere a pequeños productores mejorando su rentabilidad económica, y esté dirigida hacia un sistema agrícola descarbonizado e inclusivo que cuente con el apoyo de Gobiernos y empresa privada, afirmó a EFE el jefe del centro de coordinación de los sistemas alimentarios de la ONU, el griego Stefanos Fotiou. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- JORGE DREXLER.- El cantautor uruguayo Jorge Drexler presenta en Buenos Aires ‘Taracá’, su último trabajo discográfico, con el que ha iniciado en Argentina una gira que lo llevará al resto de Latinoamérica y España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- VERÓNICA FALCÓN.- La actriz mexicana Verónica Falcón calificó en una entrevista con EFE como un «milagro» haber logrado consolidar una carrera en ascenso en Hollywood, tras decidir a los 50 años dejar atrás su éxito en México para apostar por una proyección internacional, en el marco de su participación en la nueva versión de «La Momia», que se estrena este viernes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ANIMALES.- Tras las declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez, quien aseguró que sacrificó a 10.000 perros callejeros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, activistas cuestionan la normalización de esta práctica amparada bajo la normativa mexicana. (Texto) (Foto)

Asunción – LATINOAMÉRICA POLÍTICA – Paraguay acoge la Cumbre Internacional ‘Patriots Network’, que reunirá a líderes políticos y legisladores suramericanos y europeos conservadores para debatir, entre otros, sobre seguridad, cooperación internacional, perspectivas económicas y migración. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El primer ministro de Pakistán, Shebaz Sharif, realiza visitas oficiales a Arabia Saudí, Catar y Turquía entre el 15 y el 18 de abril para reforzar las relaciones bilaterales.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe y acusado de intento de asesinato, comparece de nuevo ante un tribunal de Johannesburgo (Sudáfrica). (Texto)

Nuakchot.- FAO ÁFRICA.- Concluye la 34 Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC34) en presencia de ministros africanos de Agricultura sobre el futuro agroalimentario del continente.

09:00 GMT.- Bamenda.- PAPA CAMERÚN.- El papa celebra una misa en el Japoma Stadium de Duala y visitará el Hospital Saint Paul y por la tarde regresará a la capital para un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- Organizaciones sociales, incluida la nobel de la Paz 2024 Nihon Hidankyo, convocan una manifestación frente a la Dieta para exigir al Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi que promueva la abolición de las armas nucleares en la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que tendrá lugar a finales de mes en la sede de Naciones Unidas. (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN YAKUZA.- Con sus cifras de reclutas en mínimos históricos, sus actividades ampliamente restringidas y la expansión de nuevos grupos criminales que se organizan en internet, la Yakuza japonesa parece tener sus días contados. Por Jorge Dastis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA ITALIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, realiza una visita a China con paradas en Pekín (16 y 17) y Shanghái (17 y 18) con iniciativas para promover los lazos económicos y culturales, así como tratar cuestiones de inestabilidad global.

Sídney.- AUSTRALIA ABORÍGENES.- Sídney (Australia), 17 abr (EFE).- La silueta de la Ópera de Sídney y el puente de la bahía, una de las postales más reconocibles de Australia y del mundo, fue hace miles de años un valle fluvial habitado por pueblos aborígenes, cuya memoria, hoy oculta bajo el agua y el asfalto, empieza a ser recuperada por iniciativas indígenas. (Foto) (Vídeo)

CHINA CIENTÍFICOS – Pekín- El flujo de talento científico de China hacia Estados Unidos está comenzando a invertirse por el regreso continuado de investigadores, matemáticos y expertos en inteligencia artificial (IA) al país asiático, en línea con la apuesta de Pekín por impulsar su desarrollo tecnológico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oceanía

Sídney.- AUSTRALIA MALASIA BRUNÉI.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, inicia una gira oficial por Brunéi y Malasia centrada en reforzar la seguridad energética y el suministro de bienes esenciales en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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