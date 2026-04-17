Temas del día de EFE Internacional del viernes, 17 de abril de 2026 (20:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Teherán, 17 abr (EFE).- Irán reabrió este viernes el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenazó con cerrarlo de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre este país, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

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– Francia, Reino Unido, Alemania e Italia figuran entre la docena de países que se mostraron dispuestos este viernes a aportar medios militares para una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó a los países de la OTAN que se mantengan «alejados».

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– Con el alto el fuego en Líbano ya vigente, se intensifican los contactos diplomáticos por parte de los mediadores pakistaníes para volver a sentar a estadounidenses e iraníes, algo que podría producirse este mismo fin de semana, según el presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

– Un gran número de desplazados comenzaron a regresar este viernes a sus hogares en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y en el sur del Líbano tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, lo que ha provocado atascos significativos en la principal carretera de la costa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El balance de muertos por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas seis semanas hasta la entrada en vigor del alto el fuego asciende a 2.294, entre ellos 177 niños, y el de heridos a 7.544, de los que 704 son también menores.

– El director general de Antigüedades del Líbano, Sarkis Khoury, advierte de los daños «directos e indirectos» que los bombardeos israelíes han causado en la importante necrópolis romana de Tiro (sur) y del «serio» riesgo al que ha quedado expuesta debido a las fuertes vibraciones. Por Nomeí Jabois (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – Venezuela avanza en la normalización financiera después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Grupo del Banco Mundial anunciaran la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela tras siete años, mientras continúa la contestación social en el país con protestas a favor de las subidas de salarios o las deficiencias en el suministro de agua.

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– Miles de personas en el estado Sucre y sectores de la Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación manejada con hermetismo por las autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid – La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió este viernes en Madrid, al inicio de su visita a España, «aliados» para afrontar el reto pendiente: «Terminar de concretar el desplazamiento del régimen». Machado se reunió con el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó su vuelta a Venezuela y la celebración de elecciones libres en el país.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La pugna entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga por acompañar en la segunda vuelta presencial en Perú a la derechista Keiko Fujimori sigue muy ajustada, cuando se ha escrutado más del 93 % de los votos y aún deben resolverse las impugnaciones de unas 5.800 actas.

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CUBA EEUU

La Habana – La sombra de una intervención militar estadounidense contra Cuba se cierne este viernes sobre el 65 aniversario del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos, pero en un escenario político, geopolítico, económico y militar diametralmente opuesto.

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PAPA CAMERÚN

Bamenda (Camerún) – León XIV criticó este viernes a aquellos que «acaparan» y «desperdician» la comida ante «quienes no tienen nada que comer», y aseguró que «hay pan para todos si se da a todos», según dijo en una misa en Duala, la capital económica de Camerún, a la que asistieron 120.000 personas. Por Cristina Cabrejas (enviada especial)

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BIRMANIA AMNISTÍA

Bangkok – Birmania anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, en el marco de una amnistía a unos 4.500 presos, mientras se trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe militar de 2021, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington – Concluyen las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial con la publicación de los informes regionales de Europa y de América y el mensaje insistente de que la guerra contra Irán ya está infligiendo un daño económico global, el cual puede agravarse a medida que se prolongue el conflicto.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Las fuerzas de Kiev y Moscú siguen intercambiando ataques contra las respectivas retaguardias después de una mortífera jornada con 18 civiles muertos en territorio ucraniano y dos en territorio ruso.

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AUSTRALIA ABORÍGENES

Sídney (Australia) – La Ópera de Sídney y el puente de la bahía, una de las imágenes más reconocibles de Australia y del mundo, se alzan sobre lo que fue hace miles de años un valle fluvial habitado por pueblos aborígenes, cuya memoria, hoy oculta bajo el agua y el asfalto, empieza a ser recuperada por iniciativas indígenas.

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FESTIVAL COACHELLA

Los Ángeles (EE.UU.)- La banda madrileña Carolina Durante conversa con EFE sobre su paso por el festival Coachella, un escenario que no solo representa un hito para su carrera sino que espera sirva de trampolín para una futura gira por EE.UU.

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Redacción EFE Internacional

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