Temas del Día de Internacional del domingo, 24 de mayo de 2026

6 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – EE.UU. e Irán han registrado avances importantes en las últimas conversaciones con mediación de Pakistán, que incluso ha avanzado que un acuerdo podría ser inminente.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y de Uganda continúan luchando contra la expansión del brote de ébola después de que la Unión Africana advirtiera que diez países fronterizos corren riesgo de llegada de la enfermedad.

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INDIA EEUU

Nueva Delhi – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, continúa su visita a la India con una reunión con el jefe de la diplomacia de este país, S. Jaishankar, tras su .

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BOLIVIA PROTESTAS

La Paz – Se cumple el plazo dado por los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, para que el Gobierno a desbloquee las carreteras bajo la advertencia de organizar a la población para despejar las rutas, cortadas por sectores sindicales y campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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COLOMBIA ELECCIONES

– Bogotá.- Los candidatos a la Presidencia de Colombia en las elecciones del 31 de mayo cierran sus campañas con mitines en distintas ciudades, en los que medirán fuerzas el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y la derechista Paloma Valencia, favoritos en los sondeos de intención de voto.

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ADEMÁS

ECUADOR GOBIERNO

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofrece su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento), al cumplir el primer año de su reelección hasta el año 2029.

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PANAMÁ VENEZUELA

Ciudad de Panamá.- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que se encuentra de visita oficial en Panamá, tiene previsto reunirse este domingo con miembros de la oposición venezolana.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Nicosia.- CHIPRE ELECCIONES.- Chipre celebra elecciones parlamentarias para renovar su Cámara de Representantes. (Texto)

Riga.- UCRANIA GUERRA.- Las alertas aéreas por incursiones de drones -algunos ucranianos y otros de origen desconocido- en el espacio aéreo de los países bálticos, sitúa a esta región en una posición difícil entre su firme apoyo a Ucrania y las preocupaciones por su propia capacidad de defensa en el flanco oriental de la OTAN y la frontera exterior de la Unión Europea (UE). (Texto)

América

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS .- Las autoridades bolivianas esperan dialogar con la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, que mantiene bloqueos de carreteras en la zona andina desde el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Los candidatos a la Presidencia de Colombia en las elecciones del 31 de mayo cierran sus campañas con mitines en distintas ciudades, en los que medirán fuerzas el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y la derechista Paloma Valencia, favoritos en los sondeos de intención de voto.

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Santiago de Chile.- CHILE DDHH. – El recorte cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos en la dictadura, la posible liberación de criminales de lesa humanidad y el vínculo de dos ministros con el general Augusto Pinochet (1973-1990) han encendido las alarmas en Chile, donde familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos temen un giro del nuevo Gobierno hacia políticas de olvido e impunidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ VENEZUELA.- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que se encuentra de visita oficial en Panamá, tiene previsto reunirse este domingo con miembros de la oposición venezolana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La Ciudad de México se ha llenado de estaciones, murales y espacios públicos con figuras de ajolotes, un anfibio mexicano en peligro de extinción, como sello turístico para aprovechar la alta visibilidad que ofrece ser sede de partidos de la Copa Mundial de Fútbol. (Texto) (Foto)

Oriente Medio y África

Porto Novo.- BENÍN PRESIDENTE.- Investidura del hasta ahora ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, como nuevo presidente del país, tras ganas las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril. (Texto)

Ifran.- MARRUECOS ASTRONOMÍA.- Celebración del festival nacional de astronomía, palenteología y ciencias de la tierra organizado por el Ministerio de Educación marroquí y la fundación marroquí Attarik. Universidad Akhawayn

Asia

Base de lanzamiento de Jiuquan.- CHINA ESPACIO.- China prevé lanzar la misión tripulada Shenzhou-23 hacia la estación espacial Tiangong en una nueva rotación de astronautas, si bien las autoridades aún no han confirmado oficialmente la fecha o el momento exacto del despegue. (Texto)

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, prosigue con la visita oficial a China en un momento marcado por la crisis en Oriente Medio y los esfuerzos diplomáticos de Islamabad, con reuniones previstas con Xi Jinping y Li Qiang.

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne en Nueva Delhi con el jefe de la diplomacia del país, S. Jaishankar.

Pekín.- CHINA SINGAPUR.- El ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, realiza una visita oficial a China.

Pekín.- SERBIA CHINA.- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, realiza una visita oficial a China, hasta el 28 de mayo, por invitación de su homólogo Xi Jinping, con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación estratégica entre los dos países.

Redacción EFE Internacional

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