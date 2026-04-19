Temas del día de Internacional del domingo 19 de abril (20:00 horas)

6 minutos

IRÁN GUERRA

Washington/Tegherán – La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre EE.UU e Irán, prevista para este lunes. Donald Trump anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

– Trump acusó a Irán de violar el actual cese el fuego y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si no aceptan un acuerdo de paz.

– Las autoridades de Islamabad impusieron hoy un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní de cara a la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. (Texto) (Foto)

– El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con EE.UU registran “avances” pero un acuerdo final “continúa lejos”. Y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear.

– El Ejército israelí publicó este domingo un mapa de la franja que sus tropas ocupan en el sur del Líbano y en el mar Mediterráneo, a la que llamó ‘línea amarilla’, siguiendo el ejemplo de Gaza, mientras mantiene sus bombardeos pese al alto el fuego vigente.

– Con la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, Mohamad Khalil ha empacado sus cosas y ha comenzado a conducir hacia el sur del Líbano para ver hasta donde puede llegar, sabiendo que su natal Aita al Shaab está muy probablemente fuera de las opciones por la presencia de tropas israelíes. Por Noemí Jabois. (crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció que el martes España propondrá en Bruselas que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel ante «las violaciones de derechos humanos». El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar contra Sánchez, al que acusó de antisemitismo. (Texto) (Foto)

BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) – El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con hasta el 39 % de los votos, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario, según los primeros sondeos a pie de urna.

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PAPA ANGOLA

Luanda – El papa León XIV se trasladó este domingo al barrio de Kilamba, en la periferia de la capital de Angola, donde llegó ayer tras visitar Camerún, para celebrar una misa multitudinaria ante 100.000 fieles en un país donde, afirmó, «los recursos son malgastados» y donde pidió «eliminar la lacra de la corrupción».

– El papa deseó que se trabaje en Oriente Medio para que el cese de las hostilidades se vuelva permanente, durante el rezo del Regina Coeli.

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ISRAEL ARGENTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, firmaron este domingo en Jerusalén los denominados ‘Acuerdos de Isaac’, un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

– Milei anunció tras su encuentro con Netanyahu que en noviembre comenzarán a funcionar vuelos directos entre Israel y Argentina.

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ALEMANIA BRASIL

Hannover – El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistieron este domingo a la inauguración de la Feria de Hannover, la más grande del mundo, en el primer día de una visita de dos jornadas del líder brasileño destinada a estrechar los lazos con la mayor economía de Europa.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Perú que participa en nombre del exmandatario izquierdista Pedro Castillo y que está cerca de pasar a la segunda vuelta de las elecciones, dice en una entrevista con EFE que el encarcelado exgobernante, condenado a más de 11 años de cárcel por su intento de golpe de Estado de 2022, se siente más cerca de volver a ser libre tras la votación recibida en primera vuelta. Por Fernando Gimeno

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– El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, encabeza una nueva movilización contra los organismos electorales para denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales sin presentar pruebas, a la espera de definir quién se medirá con Keiko Fujimori en la segunda vuelta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convoca a una peregrinación en todo el país que empieza este domingo y llegará a Caracas el próximo 1 de mayo, con el objetivo de pedir el levantamiento completo de las sanciones, en plena etapa de normalización de las relaciones económicas entre Venezuela y EE.UU.

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UCRANIA GUERRA

Uzhgorod – Miles de ucranianos buscan escapar al estrés de los ataques rusos diarios al participar en el festival anual de los cerezos en flor en la región de Transcarpacia. Por Rostyslav Averchuk.

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CHINA ROBOTS

Pekín – Los robots humanoides rebajaron este domingo en casi dos horas el tiempo registrado el año pasado en la media maratón de Pekín, donde el equipo autónomo ‘Qitian Dasheng’ se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, en una carrera en la que también competían 12.000 corredores humanos.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – Concluye el segundo fin de semana del Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, que ha contado con las actuaciones de Karol G, Justin Bieber o Sabrina Carpenter.

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Redacción EFE Internacional

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