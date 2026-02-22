Temas del día de Internacional del domingo 22 de febrero (09:00 horas)

9 minutos

GUERRA COMERCIAL

Washington.- El presidente Donald Trump vuelve a crear incertidumbre mundial con su política arancelaria después de que el Supremo de EE.UU declarara sus tasas «recíprocas» ilegales y en respuesta echara mano de otros parapetos legales para primero imponer un aumento del 10% global y en 24 horas elevarlo al 15 %.

(Texto)

IRÁN EEUU

Teherán.- La sombra de un posible ataque estadounidense se cierne sobre Irán, mientras Washington desarrolla su mayor despliegue militar en Oriente Medio en más de dos décadas y presiona a la vez por un acuerdo nuclear con la República Islámica.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia prosigue sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, que también ha lanzado decenas de drones contra regiones rusas, mientras ambas partes se preparan para los próximos contactos en Suiza a punto de cumplirse cuatro años de guerra.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Venezuela avanza con el cumplimiento de la Ley de Amnistía con el anuncio de «cientos de liberaciones» y la posibilidad de indultos presidenciales a los excluidos de la norma, mientras familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de las cárceles a la espera de la liberación de sus parientes.

(Texto) (Foto) (Video) COREA DEL SUR BRASIL

Seúl- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita de tres días a Corea del Sur en la que se reunirá con su homólogo, Lee Jae-myung, con quien ha acordado ampliar la cooperación económica entre los países, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Dentro de una semana, más de una treintena de ONG que operan en Gaza y Cisjordania, entre ellas MSF, Oxfam o Save The Children, verán sus licencias revocadas por Israel, en lo que califican de un «nuevo golpe» contra la sociedad civil y aquellos trabajadores humanitarios que Israel considera «testigos incómodos».

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana.- El Gobierno cubano lleva este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su esfuerzo diplomático para recabar apoyos internacionales frente al asedio petrolero de EE.UU. tras una gira de su canciller, Bruno Rodríguez, por Vietnam, China, España, Rusia y Francia.

(Texto) (Foto)

Viña del Mar (Chile) – La productora y cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan cree que el bloqueo de envío de petróleo a la isla «no es una forma de acabar con el régimen» castrista, en una entrevista con EFE en la que también culpó al propio gobierno cubano de la crítica situación que vive el país. Por Víctor Castelló

(Texto) (Foto) (Video)

LAOS ELECCIONES

Bangkok- Laos celebra elecciones generales bajo un sistema de partido único para conformar una nueva Asamblea Nacional por un período de cinco años, la cual elegirá al nuevo presidente y primer ministro.

(Texto)

PREMIOS BAFTA

Londres – El Royal Festival Hall de Londres alberga este domingo la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico y considerados la antesala de los Óscar, con las cintas ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los Pecadores’ entre las favoritas, y con la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, optando a una de las máscaras doradas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA INFANCIA

París – El reciente veto a los niños en un vagón de negocios de los trenes de la empresa pública SNCF puso a la sociedad francesa en el diván: ¿Por qué crecen las zonas ‘no kids’ en un país que comienza a entrar en una crisis de natalidad? Por Antonio Torres del Cerro.

(Texto)

LITERATURA ESPAÑOL

Ciudad de México – El escritor argentino Andrés Neuman, ganador del Premio Alfaguara, habla con EFE sobre ‘Isla con madre’, un poemario que escribió en secreto cuidando de su madre frente a la proximidad de la muerte.

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE está enviando desde el viernes y hasta hoy domingo una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

La Haya.- CPI FILIPINAS.- La Corte Penal Internacional (CPI) iniciará este lunes las audiencias de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas, unas vistas que se espera que se celebren rodeadas de protestas en La Haya a favor y en contra del exdirigente. (Previa) (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS GOBIERNO.- El nuevo gobierno neerlandés tomará posesión este lunes, formado por una coalición de tres partidos de centroderechas liderados por el progresista Rob Jetten, quien gobernará Países Bajos en minoría, cediendo terreno a los liberales de derechas y negociando constantemente el respaldo de la oposición para sacar adelante la legislatura. (Previa) (Texto)

París – FRANCIA ÓPERA -La argentina Valentina Carrasco regresa este martes a la ópera de París, encargada de la dirección escénica de ‘Nixon in China’, una producción sobre la primera visita de ese presidente estadounidense al país asiático que ya se pudo ver en la capital francesa por primera vez en esta versión en 2023. Por Nerea González (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CURIA.- El papa preside el inicio de los ejercicios espirituales de Cuaresma de la Curia Romana. (Texto)

20:00h.- Londres.- PREMIOS BAFTA.- El Royal Festival Hall de Londres alberga este domingo la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico y considerados la antesala de los Óscar, con las cintas ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los Pecadores’ entre las favoritas, y con la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, optando a una de las máscaras doradas. Royal Festival Hall (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

09:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- En una semana, más de una treintena de ONG que operan en Gaza y Cisjordania, entre ellas MSF, Oxfam o Save The Children, verán sus licencias revocadas por Israel, en lo que califican de un «nuevo golpe» contra la sociedad civil y aquellos trabajadores humanitarios que Israel considera «testigos incómodos». (Texto)

Trípoli -RAMADÁN LIBIA – Ahmed al Majdub pasea estos primeros días de Ramadán por un mercado de Trípoli profundamente «preocupado» por los precios que lee en las etiquetas, ante una inflación histórica y una continúa depreciación del dinar que está vaciando las mesas en torno a las que se reúnen las familias libias este mes sagrado para romper el ayuno. (Crónica ) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita de tres días a Corea del Sur en la que se reunirá con su homólogo, Lee Jae-myung, con quien ha acordado ampliar la cooperación económica entre los países, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos. (Texto)

Vientián.- LAOS ELECCIONES.- Laos celebra elecciones generales bajo un sistema de partido único para conformar una nueva Asamblea Nacional por un período de cinco años, la cual elegirá al nuevo presidente y primer ministro.

América

La Habana.- CUBA EEUU.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, en calidad de enviado especial del Gobierno de su país y del Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha embarcado en una extensa gira internacional en busca de apoyos frente al asedio petrolero impuesto por EE.UU. en los últimos días ha visitado Vietnam, China, España, Rusia y Francia. Este lunes intervendrá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza). (Texto) (Foto)

San María Ixcatlán (México) – CULTURA LENGUAS – De los más de 450 habitantes de Santa María Ixcatlán, en el estado de Oaxaca (sur de México), apenas media decena de personas mayores de 70 años pueden comunicarse entre sí a través de su lengua materna, el ixcateco que únicamente se habla en este municipio ubicado entre las regiones geográficas de la Cañada y Mixteca de Oaxaca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TRABAJO.- Argentina entra en una semana decisiva para el futuro del mercado del trabajo, pues está previsto que el Senado apruebe una reforma laboral que acabará con un escenario de derechos único para los trabajadores. (Texto)

Viña del Mar.- CHILE MÚSICA.- Comienza la 65° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) con la actuación de la cantante y productora cubanoestadounidense Gloria Estefan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viña del Mar – CHILE MÚSICA – La productora y cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan cree que el bloqueo de envío de petróleo a la isla «no es una forma de acabar con el régimen» castrista en una entrevista concedida a Efe previa a su actuación en el Festival de Viña del Mar en la que también culpó al propio gobierno cubano de la crítica situación que vive el país. Por Víctor Castelló . (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA CARNAVAL.- Bolivia da por finalizadas las festividades del carnaval con el entierro del travieso personaje del Pepino, quien acompañado por un séquito de dolientes es enterrado en el Cementerio General de La Paz a espera del próximo carnaval. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245