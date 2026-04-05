Temas del día de Internacional del domingo 5 de abril de 2026 (13:00 horas)

9 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán advirtió de que lanzará “ataques devastadores y continuados” contra objetivos de Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, después de que el presidente Donald Trump recordara que si la República Islámica no alcanza un acuerdo para este lunes desatará el «infierno» sobre el país.

(Texto) (Foto)

– Egipto pidió a Irán «actuar con sensatez» y «priorizar el diálogo» antes de que termine en las próximas horas el plazo de Trump para cerrar un acuerdo.

– Trump anunció el rescate con vida del piloto estadounidense desaparecido en Irán desde el derribo el viernes de un caza F15 en el país persa, pero Irán asegura que frustró la operación de rescate y derribó cuatro aeronaves enemigas.

– – Al menos siete personas, entre ellas una niña de cuatro años, murieron en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano, en un momento en el que continúan los bombardeos israelíes en la parte meridional del país árabe y en Beirut. (Texto)

– Cuando un dron iraní impactó contra un complejo de apartamentos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) sus residentes se tomaron selfis en sus viviendas y las enviaron a sus seres queridos para decir: «Estamos bien». Pero poco después fueron localizados y detenidos por las fuerzas de seguridad emiratíes. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami – La nave espacial Orión de Artemis II entra a la esfera de influencia de la Luna, lo que marca el punto en el que la gravedad lunar comienza a ser más fuerte que la de la Tierra, por lo que los cuatro astronautas comienzan a prepararse para el día clave en el que verán el lado más oculto del satélite natural.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

La conferencia de la NASA es a las 15:30 del este de EEUU (19:30 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis- Los ucranianos celebran el Domingo de Ramos en medio de los continuos combates, mientras prosiguen los ataques aéreos después de que Moscú rechazara una oferta de alto el fuego de Pascua de Kiev.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-Rusia y Ucrania continúan intercambiando ataques con drones. En las últimas 24 horas Moscú atacó Ucrania con casi cien drones, de los que 17 lograron impactar, entre otros en Odesa, donde hubo tres heridos. Y drones ucranianos impactaron contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod (este de Moscú) y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico.

CUBA EEUU

La Habana – Cuba continúa a la espera de que se produzcan más excarcelaciones después de que el Gobierno anunciara un indulto para más de 2.000 presos en plena Semana Santa, mientras la isla afronta más apagones en medio de una grave crisis energética.

(Texto)

OPEP REUNIÓN

Viena – Reunión del comité interno JMMC de la alianza OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados), encargado de evaluar la evolución del mercado y eventualmente hacer recomendaciones sobre la política petrolera del grupo.

(Texto)

SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV llamó a la esperanza ante la violencia de la guerra «que mata y destruye» y la «idolatría del lucro» que saquea los recursos de la tierra, en una multitudinaria misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

– León XIV convocó una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió este Domingo de Resurrección la misa de la vigilia en la Basílica del Santo Sepulcro, a puerta cerrada y junto a un pequeño grupo de frailes debido a las restricciones israelíes en el marco de la guerra con Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – La amnistía promovida hace más de un mes por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró en un periodo de ralentización con menos anuncios de liberaciones y sigue marcada por la interrogante de qué sigue en el camino hacia la reconciliación de este país tras años de crisis política.

(Texto)

MÉXICO MÚSICA

Ciudad de México – Para el cantante Pedro Sampaio el funk brasileño y los narcocorridos mexicanos comparten la libertad de expresar la cotidianidad de Latinoamérica, asediada por la violencia y el tráfico de drogas, y negarlo sería “censurar esa realidad”

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Viena.- OPEP REUNIÓN.- Reunión del comité interno JMMC de la alianza OPEP(Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados), encargado de evaluar la evolución del mercado y eventualmente hacer recomendaciones sobre la política petrolera del grupo.

10:15h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA SEMANA SANTA.- El papa León XIV preside la misa del Domingo de Resurrección en la basílica de San Pedro y, posteriormente, imparte la bendición Urbi et Orbi desde la logia central.

Leópolis- UCRANIA GUERRA – Los ucranianos celebran el Domingo de Ramos en medio de los continuos combates, mientras prosiguen los ataques aéreos después de que Moscú rechazara una oferta de alto el fuego de Pascua de Kiev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París – SERIES ESTRENO -«La razón por la que elegimos hacerla es que la temática de ‘Los testamentos’ es todavía relevante» y quizás «más relevante que nunca», afirman en una entrevista con EFE los responsables de ‘Los testamentos’, secuela de la adaptación televisiva de la novela ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood.(Texto) (Vídeo)

Madrid – EXPOSICIÓN ZURBARÁN- Francisco de Zurbarán, uno de los grandes pintores del siglo XVII, viaja este año por Londres, París y Chicago en una exposición itinerante para la que museos, instituciones y colecciones privadas de España han prestado algunas de sus principales obras, entre ellas varias santas de suntuosos ropajes, monjes con pesados hábitos y algún delicado bodegón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Washington.- FLORIDA ELECCIONES.- Las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre se perfilan como un test de estrés para el partido republicano en Estados Unidos, y especialmente en el estado de Florida, uno de sus bastiones históricos, donde la preocupación de los votantes por el alto coste de la vida y la inflación apuntan a un posible giro demócrata. Por Alejandra Clements (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El 9,7 % de las alcaldías en Bolivia, es decir 31 de 335, serán dirigidas por mujeres en el próximo quinquenio, un porcentaje que, si bien es mayor al registrado tras las dos elecciones municipales precedentes, muestra una persistente «brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos», advierte la Coordinadora de la Mujer. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor escoces Irvine Welsh, creador de la mítica obra ‘Trainspotting’, que fue adaptada al cine por Danny Boyle en 1996, habla con EFE sobre cómo esta cinta, treinta años después, no ha envejecido en países como México, donde el problema de las drogas está más vigente que nunca. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY SEMANA SANTA.- La Iglesia católica de Paraguay recibe el Domingo de Resurrección una reliquia de restos corporales de San Francisco de Asís. (Texto)

Tegucigalpa.- SEMANA SANTA HONDURAS.- La Iglesia católica de Honduras continúa los ritos de la Semana Santa con la misa del Domingo de Resurrección. (Texto) (Foto)

Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) realizan una transmisión en directo en el marco de la misión Artemis II, que prevé el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- Artemis II entra a la esfera de influencia de la Luna (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que supone el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- Cuando un dron iraní impactó contra un complejo de apartamentos en Emiratos Árabes Unidos (EAU), sus residentes se tomaron selfis en sus viviendas y las enviaron a sus seres queridos para decir: «Estamos bien». Pero poco después, fueron localizados y detenidos por las fuerzas de seguridad emiratíes. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA SEMANA SANTA.- Miles de cristianos ortodoxos en Etiopía se reúnen en las iglesias para celebrar con oraciones y bendiciones el Domingo de Ramos luciendo vestimentas tradicionales. Por Simon Berhane. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nuevo Taipéi.- FOXCONN VENTAS.- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos tecnológicos del mundo, difunde sus cifras de facturación del primer trimestre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245