Temas del día de Internacional del domingo 5 de abril de 2026 (19:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Nueva York/Teherán/Cairo – El presidente de EE.UU, Donald Trump, insistió este domingo a Irán en que debe abrir «el puto estrecho (de Ormuz)» o vivirá un infierno, aunque Irán advirtió de que lanzará «ataques devastadores y continuados» contra objetivos de Estados Unidos en caso de agresión contra sus infraestructuras.

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– Trump también opinó que EE.UU e Irán pueden llegar a un acuerdo este lunes porque se está negociando, pero que si no se consigue está «pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo».

– Omán, que medió en varias rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mantuvo este domingo conversaciones con representantes iraníes para «analizar opciones» para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz.

– Egipto pidió a Irán «actuar con sensatez» y «priorizar el diálogo» antes de que termine en las próximas horas el plazo de Trump para cerrar un acuerdo.

– Trump anunció el rescate con vida del piloto estadounidense desaparecido en Irán desde el derribo el viernes de un caza F15 en el país persa, pero Irán asegura que derribó cuatro aeronaves enemigas.

– Al menos siete personas, entre ellas una niña de cuatro años, murieron en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano, en un momento en el que continúan los bombardeos israelíes en la parte meridional del país árabe y en Beirut. (Texto)

– Intensos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut causaron este domingo al menos cuatro muertos y 39 heridos, además de «una destrucción generalizada», mientras que el Ejército libanés anunció la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí contra el sur del Líbano.

– Cuando un dron iraní impactó contra un complejo de apartamentos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) sus residentes se tomaron selfis en sus viviendas y las enviaron a sus seres queridos para decir: «Estamos bien». Poco después fueron localizados y detenidos por las fuerzas de seguridad emiratíes. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami – La nave espacial Orión de Artemis II entra a la esfera de influencia de la Luna, lo que marca el punto en el que la gravedad lunar comienza a ser más fuerte que la de la Tierra, por lo que los cuatro astronautas comienzan a prepararse para el día clave en el que verán el lado más oculto del satélite natural.

– Los astronautas aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal NBC que ya dieron el primer vistazo a la cara oculta de la Luna, que tienen previsto sobrevolar el lunes.

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La conferencia de la NASA es a las 15:30 del este de EEUU (19:30 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis- Los ucranianos celebran el Domingo de Ramos en medio de los continuos combates, mientras prosiguen los ataques aéreos después de que Moscú rechazara una oferta de alto el fuego de Pascua de Kiev.

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-Rusia y Ucrania continúan intercambiando ataques con drones. En las últimas 24 horas Moscú atacó Ucrania con casi cien drones, de los que 17 lograron impactar, entre otros en Odesa, donde hubo tres heridos. Y drones ucranianos impactaron contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod (este de Moscú) y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este domingo con su homólogo sirio, Ahmend al Sharaa, la situación en Oriente Medio por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la invasión rusa de Ucrania, así como vías de cooperación militar y de seguridad, así como en el plano económico y alimentario.

SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV presidió hoy su primer Domingo de Pascua ante una abarrotada plaza de San Pedro e impartió la bendición ‘Urbi et Orbi’ con un nuevo llamamiento a la paz y condena de la guerra, aunque sin mencionar conflictos concretos como suele ser habitual en estas ocasiones.

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– El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió este Domingo de Resurrección la misa de la vigilia en la Basílica del Santo Sepulcro, a puerta cerrada y junto a un pequeño grupo de frailes debido a las restricciones israelíes en el marco de la guerra con Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunión anglicana, pidió el fin de la guerra en Oriente Medio en su primer sermón de Pascua desde su entronización el pasado 25 de marzo.

OPEP REUNIÓN

Viena – La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

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CUBA EEUU

La Habana – Cuba continúa a la espera de que se produzcan más excarcelaciones después de que el Gobierno anunciara un indulto para más de 2.000 presos en plena Semana Santa, mientras la isla afronta más apagones en medio de una grave crisis energética.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – La amnistía promovida hace más de un mes por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró en un periodo de ralentización con menos anuncios de liberaciones y sigue marcada por la interrogante de qué sigue en el camino hacia la reconciliación de este país tras años de crisis política.

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– El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado este domingo a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, en un mensaje publicado en redes sociales, tres meses después de su captura por EE.UU.

LATINOAMÉRICA MÚSICA

Ciudad de México – Para el cantante Pedro Sampaio el funk brasileño y los narcocorridos mexicanos comparten la libertad de expresar la cotidianidad de Latinoamérica, asediada por la violencia y el tráfico de drogas, y negarlo sería “censurar esa realidad”.

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Redacción EFE Internacional

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