Temas del Día de Internacional del Martes, 14 de abril de 2026 (20:00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se disparan de nuevo con el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, cuando se cumple una semana de una tregua que se mantiene pese a su fragilidad y el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

– Desde Pekín, China calificó de «peligroso e irresponsable» el bloqueo anunciado por Estados Unidos y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego y el propio Xi pidió un alto el fuego «integral y duradero».

– Representantes diplomáticos de Israel y Líbano mantienen una primera reunión con la mediación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar de alcanzar un acuerdo que interrumpa los ataques israelíes y pueda ayudar a cimentar el alto el fuego acordado por Washington y Teherán.

– Al menos 35 personas han muerto y otras 159 han resultado heridas este martes en una serie de ataques israelíes contra el territorio libanés, en una jornada en la que han arrancado en Washington las negociaciones directas entre Israel y el Líbano para poner fin a la violencia iniciada tras la guerra de Irán.

– Se enviaron también unas claves sobre las negociaciones.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio, particularmente en Yemen.

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– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado fuertemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo para este año a la vista del conflicto en Oriente Medio y prevé una ligera caída respecto a la de 2025, pero advierte de que si la crisis se prolonga lo que se produciría es un hundimiento.

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CHINA ESPAÑA

Pekín- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este martes con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien afirmó que China y España defienden el derecho internacional y están «en el lado correcto de la historia», en el marco de la cuarta visita a China de Sánchez en cuatro años.

– Sánchez defendió que «está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China» y definir «una relación abierta desde el respeto y el espíritu pragmático».

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– Se enviarán unas claves de los principales campos de inversión entre China y España.

FMI BANCO MUNDIAL

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra contra Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1 %, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes.

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– El Comité de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra un foro en el que intervienen la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, o la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) y exministra de Exteriores española, Arancha González Laya FMI.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) dan a conocer sus primeros informes mientras avanza el escrutinio para definir el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta para la Presidencia.

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UCRANIA GUERRA

Berlín – El canciller alemán, Friedrich Merz, encabeza las consultas de su Gobierno con el Ejecutivo liderado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en el que las negociaciones de paz con Rusia bajo mediación de EE.UU. están estancadas y el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) aún no se ha desembolsado.

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– Rusia acusó este martes a Ucrania de reanudar los ataques contra la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de Moscú desde marzo de 2022, tras la tregua pascual del fin de semana.

PAPA ARGELIA

Annaba (Argelia) – El papa León XIV afirmó este martes en Annaba, que Dios «no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes», un día después haber sido criticado por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien le llamó «débil».

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– Se envió una nota sobre los preparativos en Camerún de la visita del papa León XIV, adonde el pontífice viajará este miércoles, en la segunda etapa de su viaje, que incluye Angola y Guinea Ecuatorial.

SUDÁN GUERRA

Jartum – En tres años de guerra, el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han sufrido un desgaste que ha provocado un estancamiento de los frentes de combate, un escenario que reduce las probabilidades de una victoria militar total y abre la puerta a negociaciones entre las dos partes.

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– Se ha enviado una crónica sobre la situación de los sudaneses desplazados cuando se cumplen tres años de la guerra civil.

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UE ESPAÑA

Luxemburgo – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque «supone mantener una relación laboral temporal» y la situación de «precariedad» del trabajador.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires – Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso.

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HARVEY WEINSTEIN

Nueva York – El productor de cine Harvey Weinstein afronta un tercer juicio por agresión sexual contra la estilista Jessica Mann, después de que un tribunal anulara su primera condena de 2020, clave para el movimiento #MeToo, y en la repetición de ese juicio en 2025 el jurado quedara en desacuerdo sobre el delito.

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LOUVRE ESCULTURA

París – El Museo del Louvre pone a dialogar a dos grandes genios de la escultura, Miguel Ángel y Auguste Rodin, en una nueva exposición temporal que traza un paralelismo entre la forma en la que los dos maestros trabajaron el cuerpo humano.

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ALEXANDER CALDER

París – El museo Fundación Louis Vuitton de París inaugura una de las mayores exposiciones jamás realizadas sobre Alexander Calder.

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Redacción EFE Internacional

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