Temas del día de Internacional del Miércoles, 8 de abril de 2026 (20:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos para parar la guerra durante dos semanas, ambos países deberán retomar las negociaciones en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

– Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio han comenzado con denuncias de violaciones y diferentes interpretaciones sobre si el Líbano está o no incluido en el alto fuego; de momento, el país ha sufrido el peor ataque de Israel hasta la fecha.

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– Al menos 254 personas murieron y otras 1.165 resultaron heridas este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

– El grupo chií libanés Hizbulá afirmó que la sangre de las cientos de víctimas por las «masacres» perpetradas este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano «no será derramada en vano».

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– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que «sea necesario».

-Estados Unidos «debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos», afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

– La Casa Blanca afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán en unas horas en el Despacho Oval

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– La ministra británica de Exteriores británica, Yvette Cooper, presidirá este jueves una reunión virtual con 35 países para analizar medidas que permitan reabrir el estrecho de Ormuz.

– Seguimiento del impacto de la guerra de Irán en las bolsas y el precio del petróleo.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – La tripulación de la misión Artemis II continúa su viaje de regreso a la Tierra mientras realiza pruebas para protegerse de la radiación solar y disponer de planes de contingencia ante imprevistos, una vez que han realizado con éxito una maniobra de corrección para ajustar la trayectoria de retorno de la capsula Orión.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio) (La conferencia de la NASA es a las 19:30 horas GMT)

– La tripulación de la misión Artemis II ha hecho historia al estudiar al detalle varias zonas de la Luna, lo que brindará información sobre la estructura formada hace unos 3.800 millones de años, cuando se presume que nuestro satélite y la Tierra sufrieron una lluvia masiva de asteroides y cometas.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece un discurso a la nación en el que tiene previsto anunciar “cambios” para Venezuela, país que gobierna desde hace un poco más de tres meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia y Ucrania continúan atacando la infraestructura energética enemiga en la retaguardia, mientras Kiev celebra la caída de los precios del crudo con la reapertura de Ormuz tras cinco semanas de guerra en las que se ha posicionado en el tablero geopolítico del Golfo como socio en seguridad de las monarquías árabes.

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COREA DEL NORTE CONFLICTO

Seúl – Corea del Norte realizó este miércoles dos nuevos lanzamientos de misiles balístico hacia el mar de Japón, después de que las autoridades norcoreanas celebrasen las palabras conciliadoras del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, sobre las incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

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R.DOMINICANA ACCIDENTE

Santo Domingo – República Dominicana conmemora el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que causó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, una de las mayores tragedias ocurridas en el país.

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– Poco después de la medianoche del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero dominicano Rubby Pérez amenizaba una multitudinaria fiesta en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el techo se derrumbó, convirtiendo la noche de celebración en una tragedia que dejó 236 muertos, además de un centenar de heridos que un año después reclaman justicia.

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ARGENTINA DICTADURA

Madrid/Buenos Aires – El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre las personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. Por Malén Sabella y Sebastián Rodríguez Mora.

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MATTHEW PERRY

Los Ángeles (EE.UU.) – Jasveen Sangha, conocida como ‘la reina de la ketamina’, se presenta ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry.

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ESPECIALES:

– Con motivo de las elecciones legislativas en Hungría del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía HUNGRÍA ELECCIONES.

– Con motivo de los comicios generales que se celebran el próximo domingo en Perú, en los que se elegirá al presidente de la República, los vicepresidentes, los senadores y diputados y los representantes ante el Congreso Andino, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán este viernes en Yibuti, la agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía YIBUTI ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

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