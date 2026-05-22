Temas del Día de Internacional del sábado, 23 de mayo de 2026

10 minutos

DESTACADOS

CUBA EEUU

La Habana.- EE.UU. estrecha el cerco económico sobre Cuba y ha puesto el foco en el principal conglomerado empresarial estatal vinculado a los militares, al atacar sus fuentes de ingresos y sancionar a su dirección y a su entorno más cercano. (claves)

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Los ministros de Sanidad de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur dan una rueda de prensa virtual sobre el brote de ébola en el este congoleño, que amenaza a países vecinos y ya ha causado 177 muertes y 750 casos sospechosos.

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IRÁN GUERRA

Teherán El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, se encuentra en Teherán en medio de las especulaciones acerca de la posible firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.(Texto)

– Se enviará una crónica desde Beirut sobre el impacto de la guerra en el turismo libanés, con una ocupación hotelera en la capital de apenas el 5 al 11 % frente a las cifras de hasta un 60 % registradas hace un año.(Texto)(Foto)(Vídeo)

UE FINANZAS

Nicosia – Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran un consejo informal en Chipre en el que abordarán las fórmulas para financiar sus crecientes necesidades de inversión en defensa, energía o digitalización en un contexto de escaso margen presupuestario en buena parte de los Estados miembros.

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FESTIVAL CANNES

Cannes – El Festival de Cannes desvela el palmarés de su edición 79 en una gala de clausura en la que también se entregará una Palma de Oro de Honor a la actriz y cantante estadounidense Barbra Streisand.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español José Andrés ha reducido a la mitad, de un millón a medio millón diarias, las raciones de comida que reparte en la Franja de Gaza por motivos financieros, que le imposibilitan mantener un nivel tan alto tras invertir más de 500 millones de dólares en alimentar a la población palestina.

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ADEMÁS

PANAMÁ VENEZUELA

Ciudad de Panamá – La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial a Panamá, se reúne este sábado con miembros de la diáspora venezolana.

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BOLIVIA PROTESTAS

La Paz – El Gobierno de Bolivia prevé instalar un Consejo Económico y Social con organizaciones sociales, regionales y otros sectores para iniciar una socialización de las reformas que busca aplicar, en medio de los persistentes bloqueos de carreteras de campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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LYDIA CACHO

Ciudad de México – Tras siete años en el exilio por amenazas contra su vida, la periodista mexicana Lydia Cacho regresa a México para presentar su primera novela, ‘Un halcón bajo mi ventana’, un retrato de la violencia ejercida por el Estado mexicano en 1968 y, al mismo tiempo, un homenaje a las mujeres que resistieron, entre ellas la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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CENTROAMÉRICA LITERATURA

Ciudad de Panamá – El cantante y compositor panameño Rubén Blades entrega su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto enmarcado en el festival Centroamérica Cuenta que estará precedido por un diálogo con el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz sobre dos formas de narrar la experiencia humana: la canción y la novela.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Nápoles.- PAPA VISITA.- Acerra (Italia).- El papa León XIV visita el municipio italiano de Acerra (sur) y se reúne con los habitantes de la llamada «Tierra de Fuego», donde las mafias han ido durante años enterrando vertidos tóxicos y se han producido una alta concentración de tumores entre sus habitantes. Municipio de Acerra, Nápoles. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en la asamblea anual del Consejo de Política Exterior y de Defensa en Moscú. (Texto)

Belgrado.- SERBIA MANIFESTACIÓN.- Manifestación antigubernamental organizada por estudiantes serbios. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia es la mayor desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente. (Texto)

Nicosia.- UE FINANZAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran un consejo informal en Chipre en el que abordarán las fórmulas para financiar sus crecientes necesidades de inversión en defensa, energía o digitalización en un contexto de escaso margen presupuestario en buena parte de los Estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Neustadt an der Weinstraße.- ALEMANIA POLONIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia la laudatio en honor del exministro de Justicia polaco Adam Bodnar con motivo de la entrega del Premio Hambach a la Libertad 1832.

08:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La cineasta alemana Valeska Grisebach y el equipo de ‘Das getraumte Abenteuer’ comparten en una conferencia de prensa los detalles sobre esta producción que aspira a la Palma de Oro. (Texto) (Foto)

09:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La realizadora francesa Léa Mysius compite en Cannes con ‘Histoires de la nuit’ y ofrece una rueda de prensa junto a su equipo tras el estreno de la película. (Texto) (Foto)

18:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La edición de 79 del Festival de Cannes anuncia al ganador de la Palma de Oro de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:00h.- Washington.- EEUU ECONOMÍA.- El aumento de la gasolina a uno de sus mayores niveles en cuatro años, debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con lastrar la temporada estival en EE.UU cuando se pronostica un récord de movimientos este fin de semana «Días de los Caídos», visto como el inicio no oficial del verano en el país.

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Caracas.- VENEZUELA EEUU.- EE.UU. realizará este sábado en Caracas un simulacro de evacuación médica y respuesta ante contingencias catastróficas, autorizado por el Gobierno venezolano, apenas meses después de la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero.

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Ciudad de México – MÉXICO MÚSICA – Ciudad de México – Para la cantante mexicana Camila Fernández, crecer dentro de una de las dinastías más reconocidas del mariachi también significó heredar una tradición femenina que aprendió viendo a su madre y a su abuela transformarse en «gigantes» arriba del escenario, una fuerza que hoy busca transmitir hacia nuevas generaciones, empezando por su propia hija de cinco años.

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Montevideo.- URUGUAY ESPAÑA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, habla con EFE en el marco de su visita a Montevideo en donde participó en un acto en el que fueron reconocidas todas las personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática.

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San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El maestro mexicano Carlos Miguel Prieto y el pianista Jorge Federico Osorio, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, inauguran este sábado el Festival Casals en la isla con un concierto que incluirá obras de Ludwig van Beethoven, Dmitri Shostakovich y Gabriela Ortiz.

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San Juan.- NICKY JAM.- Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, se presenta este sábado en el Coliseo de Puerto Rico con su espectáculo ‘El Regreso a Casa’, el primer concierto que ofrece en su isla de origen en diez años.

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23:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- La actriz Cecilia Suárez presenta la obra ‘El invencible verano de Liliana’, basada en la novela homónima de Cristina Rivera Garza, que tendrá su estreno en México, luego de su recorrido en España.

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02:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El cantante mexicano Marco Antonio Solís ‘El Buki’ ofrece un concierto en el Estado GNP de la Ciudad de México como parte de su Gratitud Tour 2026.

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Oriente Medio y África

Rabat.- MARRUECOS VIDEOJUEGO.- Nueva edición de la feria del videojuego en Marruecos «Morocco Gamingo Expo 2026».

Ifran.- MARRUECOS ASTRONOMÍA.- Celebración del festival nacional de astronomía, palenteología y ciencias de la tierra organizado por el Ministerio de Educación marroquí y la fundación marroquí Attarik. Universidad Akhawayn

Abuya.- NIGERIA ELECCIONES.- El partido gobernante de Nigeria, el Congreso de Todos los Progresistas (APC) celebra elecciones primarias para elegir un candidato presidencial para los comicios de 2027, aunque se espera que el presidente Bola Ahmed Tinubu opte a la reelección. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español José Andrés ha reducido a la mitad, de un millón a medio millón diarias, las raciones de comida que reparte en la Franja de Gaza por motivos financieros, que le imposibilitan mantener un nivel tan alto tras invertir más de 500 millones de dólares en alimentar a la población palestina. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los ministros de Sanidad de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur dan una rueda de prensa virtual, auspiciada por la agencia de salud pública de la Unión Africana, sobre el brote de ébola en el este congoleño. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega a la India en su primer viaje oficial al país asiático.

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, inicia una visita oficial a China en un momento marcado por la crisis en Oriente Medio y los esfuerzos diplomáticos de Islamabad, con reuniones previstas con Xi Jinping y Li Qiang.

Islamabad.- PAKISTÁN CHINA.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, parte hacia China junto al titular de Exteriores y viceministro Ishaq Dar, para una visita oficial de tres días en la que se reunirán con el presidente chino, Xi Jinping.

Suzhou.- APEC COMERCIO.- Concluye la reunión de ministros de Comercio de la APEC con la publicación de una declaración conjunta sobre los objetivos de crecimiento económico y cooperación para el resto del año. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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