Temas del día de Internacional del sábado 4 de abril de 2026 (19:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – El presidente de EE.UU, Donald Trump, advirtió a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo para llegar a un acuerdo o atacará sus plantas energéticas, mientras se intensifican los bombardeos y continúa la búsqueda de uno de los pilotos del caza estadounidense derribado en el sur de Irán.

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– Irán informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país, en un nuevo episodio de la escalada militar en el día 36 de la guerra.

– El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, matando a un miembro del personal y causando daños en la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

– Las autoridades iraquíes anunciaron el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí.

– Dos ataques lanzados este sábado por Israel contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, provocaron daños en el Hospital Libanés-Italiano, aunque continúa operando, y heridas a al menos once personas. El total de fallecidos en Líbano por la ofensiva israelí es de 1.422, y la cifra de heridos de 4.294.

– El Ejército y la Policía de Israel permitirán la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra prevista para este sábado por la tarde en Tel Aviv, mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes fijado por las directrices de seguridad vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra con Irán. (Texto)

– Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea en una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las energéticas para distribuir «de manera equitativa» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

MISIÓN ARTEMIS

Miami – Los astronautas de Artemis II dedican su cuarto día de vuelo a tomar fotografías de la Luna y otros cuerpos celestes para preparar su camino hacia la órbita lunar, lo que les servirá para saber qué estudiar cuando se acerquen a la superficie del satélite natural en los próximos días.

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– La NASA realiza una transmisión en directo en el marco de la misión Artemis II. (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Berlín – Cinco personas murieron y 25 resultaron heridas este sábado en el ataque con drones rusos contra un mercado en la ciudad ucraniana de Nikopol, después de que al menos cuatro personas murieran y decenas resultaron heridas en ataques rusos en varias regiones ucranianas las últimas 24 horas. Un ataque nocturno con drones ucranianos mató a una persona en la región de Rostov (sur de Rusia).

– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó este sábado a Estambul en una visita sorpresa para un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

– La guerra ha reducido la exposición pública de los devotos del movimiento internacional Hare Krishna en Ucrania, que han dejado de celebrar sus coloridos festivales en las calles pero siguen rezando por la paz y la armonía en sus templos. (crónica)

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – A seis meses para la celebración de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aparecen empatados técnicamente en los sondeos, mientras sus partidos ultiman las alianzas para los pleitos regionales y legislativos.

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CUBA EEUU

La Habana – La Habana aparece estos días dominada por diferentes y creativos vehículos eléctricos, como motos y triciclos adaptados, que sirven como alternativa a los carros de gasolina en medio de la grave crisis energética de la isla.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversia.Por Bárbara Agelvis Maza.

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SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la basílica de San Pedro.

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EEUU CINE

Miami – El actor australiano Daniel MacPherson reivindicó en una entrevista con EFE el auge de la industria del cine de su país al presentar en Estados Unidos ‘Beast’, la película de acción y artes marciales mixtas escrita por su compatriota Russell Crowe. Por Alicia Civita.

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FRANCIA PICASSO

París – Personas de algo más de medio centenar de países han comprado hasta la fecha alguno de los 120.000 boletos con un precio de 100 euros de la lotería organizada en Francia para ganar un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de euros y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer.

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Redacción EFE Internacional

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