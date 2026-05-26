Temperaturas de hasta 38 °C en Portugal y 7 regiones con aviso amarillo por ola de calor

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Lisboa, 26 may (EFE).- Las temperaturas llegarán hasta los 38 grados centígrados este martes en Portugal en plena ola de calor, que tiene con aviso amarillo a siete regiones del centro y el sur del país y que, según la previsión meteorológica, se alargará, al menos, hasta el jueves.

En Santárem se registrarán las temperaturas más altas, con máximas de 38 °C y mínimas de 16 °C, aunque el resto del centro del país también sentirá valores similares, como en el caso de Setúbal y Évora (37 °C, respectivamente) o Lisboa (36 °C).

En total son siete las regiones que tienen aviso amarillo este martes por el calor extremo, según los datos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA): Leiria, Santárem, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora y Beja.

En el resto de la región peninsular del país ibérico las temperaturas también se acercarán a los 30 grados. En Oporto, por ejemplo, en el norte del país, se anotarán máximas de 28 °C y mínimas de 15 °C.

En este contesto, hay una decena de localidades en el sur del país, en el Algarve, que están bajo alerta máxima de incendio, mientras que una treintena por todo el territorio tienen riesgo muy elevado de incendios forestales, según los datos del IPMA. EFE

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