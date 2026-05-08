Terminan las elecciones locales británicas, que han puesto a prueba al gobierno laborista

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Las urnas cerraron en Reino Unido a última hora del jueves, tras unas elecciones locales consideradas una prueba para el gobierno laborista de Keir Starmer, con los sondeos en contra, y que podrían impulsar a los Verdes y a los antiinmigrantes de Reform UK.

Los centros de votación cerraron sus puertas en Inglaterra, Escocia y Gales a las 22H00 locales (21H00 GMT), mientras Starmer afronta, casi a la mitad de su mandato, su mayor examen desde la aplastante victoria que consiguió en los comicios generales de julio de 2024 sobre los conservadores.

Las encuestas de opinión predicen resultados sombríos para el Partido Laborista (centroizquierda), lo que podría amplificar los llamamientos para que el líder británico de 63 años renuncie o se enfrente a un desafío por el liderazgo.

En estos comicios, más de 5.000 cargos locales estaban en juego en Inglaterra, de un total de 16.000, además de los diputados de los parlamentos galés y escocés.

No se votó por las alcaldías de ciudades como Londres, aunque sí en los consejos municipales de 32 de sus distritos. La elección del alcalde de la capital está prevista en 2028.

Tampoco saldrán elegidos los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle, ni hubo votaciones en Mánchester o Birmingham, pero sí en sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

El gobernante Partido Laborista tiene dificultades para materializar sus promesas de crecimiento económico, en un momento en que el conflicto en Oriente Medio agrava la crisis.

La impopularidad de Starmer aumentó en los últimos meses por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

«Todo dependerá de la magnitud de la derrota. Si el resultado se percibe como catastrófico, podría acelerar los planes de algunas figuras dentro del Partido Laborista que hace rato están pensando en impulsar un cambio de liderazgo», explicó a la AFP el argentino Ezequiel González Ocantos, profesor de Política en la Universidad de Oxford.

Se espera que el partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, y los Verdes de izquierda, liderados por el autodenominado ecopopulista Zack Polanski, se beneficien de la desilusión generalizada.

Los primeros resultados, de las contiendas en Inglaterra, se conocerán la madrugada del viernes, pero la mayoría no se darán a conocer hasta más tarde en el día.

– «Creciente fragmentación» –

Starmer votó junto a su esposa por la mañana en una iglesia del barrio londinense de Westminster, sin hacer declaraciones, pero horas antes había defendido la opción laborista «frente a la ira y la división que ofrece Reform UK o las promesas vacías de los Verdes».

Farage sufragó en Clacton-on-Sea (sureste de Inglaterra) y animó a los británicos a votar por su formación.

Reform UK, formación de extrema derecha, y los Verdes, con un programa claramente orientado a la izquierda, aparecían como alternativa a las dos fuerzas políticas históricas, laboristas y conservadores, que llegaron desgastadas a la cita electoral.

Según una encuesta de principios de mayo de la empresa de sondeos YouGov, Reform UK tendría un 25% de las intenciones de voto, seguido de los Laboristas (18%), los Conservadores (17%), los Verdes (15%) y los Liberal Demócratas (14%).

En las elecciones generales de julio de 2024, en las que Starmer alcanzó el poder y puso fin a 14 años de gobiernos conservadores, los laboristas se impusieron con un 33,7% de los votos. En segundo lugar quedaron los Conservadores (23,7%), seguidos de Reform UK (14,3%), los Liberal Demócratas (12,2%) y los Verdes (6,4%).

«Esta elección consolidará la posición de Reform UK como la fuerza dominante actual en la política británica», consideró la AFP el portavoz de asuntos internos de ese partido, Zia Yusuf, en una fiesta para seguir la noche electoral llena de optimismo.

Las encuestas también sugieren que el Partido Laborista perderá el control del gobierno autonómico en Gales, por primera vez desde que instauró su propio parlamento hace 27 años.

Los sondeos presentan a la formación independentista Plaid Cymru como ganadora, por delante de Reform UK y laboristas.

Y, en Escocia, una encuesta reciente de YouGov sobre las elecciones autonómicas de este jueves apunta que el Partido Nacional Escocés (SNP) seguiría como primera fuerza, con 62 escaños.

Reform UK se colocaría como segunda, al superar a laboristas, Verdes y conservadores.

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