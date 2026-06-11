The xx abren este jueves el Primavera Sound de Oporto

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Lisboa, 11 jun (EFE).- La banda británica The xx será el plato fuerte en la apertura este jueves del Primavera Sound Oporto, que durante cuatro días acogerá las actuaciones de figuras como Gorillaz, Massive Attack, Peggy Gou y Bad Gyal.

Está prevista la participación de cerca de medio centenar de artistas para esta 13ª edición del festival en Portugal, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio en el Parque da Cidade de Oporto, el mayor parque urbano del país.

En este primer día, deberán actuar The xx, los estadounidenses Big Thief y Ethel Cain y el trío KNEECAP, entre otros.

Mañana, viernes, será el turno de la banda británica Gorillaz, que fueron protagonistas hace una semana en la edición del Primavera Sound en Barcelona.

Para ese día también destacan las actuaciones de la española Bad Gyal, el grupo británico Slowdive, la banda sueca Viagra Boys y el artista Panda Bear, miembro de Animal Collective.

Los británicos de Massive Attack encabezarán el cartel del sábado, que incluirá a IDLES, JADE, Mike D, Amaarae, NAPA y Yard Act, entre otros.

El domingo será el turno de la música electrónica de baile gracias a Peggy Gou, Dixon, Xinobi (DJ SET) y SuM.

El Primavera Sound nació en Barcelona en 2001 y fue exportado por primera vez a la ciudad de Oporto en 2012. EFE

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