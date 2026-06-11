The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

The xx abren este jueves el Primavera Sound de Oporto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 11 jun (EFE).- La banda británica The xx será el plato fuerte en la apertura este jueves del Primavera Sound Oporto, que durante cuatro días acogerá las actuaciones de figuras como Gorillaz, Massive Attack, Peggy Gou y Bad Gyal.

Está prevista la participación de cerca de medio centenar de artistas para esta 13ª edición del festival en Portugal, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio en el Parque da Cidade de Oporto, el mayor parque urbano del país.

En este primer día, deberán actuar The xx, los estadounidenses Big Thief y Ethel Cain y el trío KNEECAP, entre otros.

Mañana, viernes, será el turno de la banda británica Gorillaz, que fueron protagonistas hace una semana en la edición del Primavera Sound en Barcelona.

Para ese día también destacan las actuaciones de la española Bad Gyal, el grupo británico Slowdive, la banda sueca Viagra Boys y el artista Panda Bear, miembro de Animal Collective.

Los británicos de Massive Attack encabezarán el cartel del sábado, que incluirá a IDLES, JADE, Mike D, Amaarae, NAPA y Yard Act, entre otros.

El domingo será el turno de la música electrónica de baile gracias a Peggy Gou, Dixon, Xinobi (DJ SET) y SuM.

El Primavera Sound nació en Barcelona en 2001 y fue exportado por primera vez a la ciudad de Oporto en 2012. EFE

cch/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR