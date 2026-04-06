Tiger Woods ausente en el Masters, pero presente en la mente de sus colegas

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Tiger Woods no estuvo presente este lunes en el Masters, pero el 15 veces ganador de grandes torneos ocupaba los corazones y las mentes de varias estrellas en el Augusta National.

Su ausencia se produjo después de que Woods se alejara del golf para comenzar un tratamiento tras declararse inocente de los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol cerca de su casa en Jupiter Island, Florida, tras un accidente automovilístico.

Woods aseguró a la policía que estaba mirando su teléfono justo antes del incidente, que no dejó heridos.

La policía informó que Woods fue encontrado con dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, y que parecía incapaz de conducir de forma segura al momento de la detención.

«Es solo un ser humano como todos los demás y todos tenemos dificultades», dijo el australiano Jason Day, ganador del Campeonato de la PGA 2015.

«Es una pena. Lo único que no entiendo es que es un poco egoísta de su parte conducir y poner en riesgo a otras personas. Pero cuando eres el jugador que él fue y tienes una voluntad tan fuerte, crees que puedes hacer casi cualquier cosa, y probablemente por eso estaba conduciendo y bajo los efectos de alguna sustancia».

Fred Couples, amigo cercano y campeón del Masters de 1992, se alegró al saber que Woods había volado a Suiza. «Si está en Suiza, debe de estar en un lugar que le va a ayudar, y eso es lo importante», dijo Couples.

«Probablemente no lo veremos en unos meses, y cuando regrese, esperemos poder mantenernos en contacto».

– Que vuelva pronto –

Mientras tanto, los pensamientos de Day se centraban en la lucha que Woods enfrenta a los 50 años, tras múltiples cirugías de espalda y piernas. «En lo que respecta a Tiger, esto solo muestra el factor humano y el lado humano de alguien que está luchando contra algún tipo de adicción».

«No es inmune solo porque pueda golpear muy bien una pelota de golf. Se ha sometido a entre 25 y 30 cirugías, y pasar por tantos procedimientos es doloroso».

La atención mediática constante complica aún más la situación, según Day. «Es difícil verlo pasar por lo que está pasando, y especialmente bajo el microscopio, debe ser difícil ser quien es y tenerlo todo, y que todos lo miren con cierto desdén».

Couples, que también ha lidiado con dolor de espalda durante décadas, afirmó: «Le diría que lo quiero y que las cosas siempre pueden mejorar. El dolor es algo duro; después de ocho o diez horas simplemente no puedes más».

Patrick Reed, campeón del Masters 2018, resumió la sensación de su ausencia en Augusta: «Ojalá pueda recuperarse rápidamente y volver aquí a jugar al golf tan pronto como pueda».

Jason Day agregó que Woods cuenta con mucho apoyo entre los golfistas: «La gente de aquí lo apoya y quiere que supere esto. Debe ser duro estar tan aislado como suele estarlo, quedarse en casa la mayor parte del tiempo».

«A veces no tienes a personas a tu alrededor que te guíen en la dirección correcta. Es humano, todos cometemos errores, eso es parte del aprendizaje y de mejorar. Espero que reciba la ayuda que necesita y que salga más fuerte y mejor de todo esto (…) Es un poco triste no tenerlo aquí esta semana».

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