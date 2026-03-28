Todo a punto para la expansión del segundo parque Disney en París con un mundo de ‘Frozen’

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Pol Lloberas Cardona

Marne la Vallée (Francia), 28 mar (EFE).- El parque de atracciones Disneyland París se prepara para inaugurar este domingo la expansión de su segundo espacio temático, que pasará a llamarse ‘Disney Adventure World’ y contará con una zona ambientada en las películas de ‘Frozen’.

La expansión, que se anunció en 2018 y ha implicado una inversión de dos mil millones de euros, duplica la superficie del parque hasta ahora conocido como ‘Walt Disney Studios’, lo cual la convierte en la transformación más grande de su historia.

«A partir de mañana, una vez se quiten las vallas, ahí donde acababa el parque tendremos una vista que realmente dará cuenta de cuánto ha cambiado», explicó en rueda de prensa el vicepresidente de la sección creativa del parque, Michel den Dulk.

El gran protagonista de la reapertura será el ‘Mundo de Frozen’, una zona temática enteramente ambientada en el lugar donde suceden las películas: el ficticio reino de ‘Arendelle’.

Además, la expansión vertebrará todos los espacios del parque con una nueva avenida y un gran lago central, donde, al acabar la jornada, se llevará a cabo el espectáculo ‘Cascade of Lights’ (Cascada de Luces), con casi 500 drones y otros efectos.

«No se parece a nada que hayan visto. Combina pirotecnia, drones, fuentes, llamas… así que es un logro no solo técnico, sino también creativo», detalló en rueda de prensa la vicepresidenta de entretenimiento del parque, Dana Harrel.

Considerado el principal destino turístico de Europa, Disneyland París ha recibido más de 445 millones de visitantes desde su inauguración en 1992, la mayoría de los cuales son turistas internacionales.

A esto, cabe añadir que Disneyland París es el tercer parque de la misma marca más visitado en todo el mundo, solo por detrás de sus equivalentes en Estados Unidos y Japón, lo cual le convierte en uno de los sitios de atracciones más concurridos de todo el planeta.

Sus ingresos anuales, que el pasado ejercicio superaron los dos mil millones de euros, suponen en torno al 6 % de todos los ingresos procedentes del turismo en Francia.

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, recorrió la víspera las nuevas instalaciones, donde subrayó el «compromiso a largo plazo» de Disney con Francia y la región, en la que emplea a cerca de 70.000 personas.

«Detrás de la magia hay empleo, audacia, fidelidad y un orgullo francés», dijo Macron.

Un nuevo mundo para un nuevo parque

Desde el estreno de ‘Frozen’ en 2013, que ganó dos premios Óscar, la historia de las princesas Anna y Elsa se ha convertido en una de las sagas de animación más rentables de la historia, con una segunda entrega que superó todas las expectativas en 2019 y una tercera en camino, prevista para 2027.

Con tal de completar la inmersión en el mundo de sus películas, en el Arandelle del parque se ha construido una montaña artificial que emula a la ‘Montaña del Norte’, restaurantes al estilo nórdico y una gran «fuente de hielo».

Además, los visitantes podrán conocer a las princesas Anna y Elsa en el castillo de Arendelle, o encontrar a personajes como Olaf, el pequeño muñeco de nieve que acompaña a las princesas en sus aventuras.

También destaca un nuevo juguete interactivo llamado Runa, un pequeño trol como los que aparecen en las películas de la saga, que reacciona tanto a caricias y cosquillas como al lugar del parque en el que se encuentre.

«Si, por ejemplo, vas con Runa a algunas de las atracciones en el momento en el que cruces la puerta de entrada empezará a moverse y a decir cómo de emocionada está por lo que estáis a punto de vivir», explicó el vicepresidente de la rama de juguetería del parque, Jean David Marque.

Con la ampliación, el ‘Mundo de Frozen’ se sumará a otras tres zonas temáticas: una centrada en las producciones de Hollywood, llamada ‘World Premiere Plaza’; otra dedicada a los «mundos de Pixar», ambientada en películas como ‘Toy Story’ (1995) o ‘Cars’ (2006), y una tercera dedicada a las historias de los superhéroes de Marvel, el ‘Marvel Avengers Campus’.

A estas cuatro zonas eventualmente se añadirá una quinta centrada en el ‘Rey León’ (1994), aún en construcción, que será la primera de su tipo en todo el mundo.

La gran avenida central también se abrirá con una atracción basada en la película de Disney sobre Rapunzel ‘Enredados’ (2010), a la que en un futuro se sumará una atracción inspirada en la película de Pixar ‘UP’ (2009).EFE

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