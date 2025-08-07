Tokyo Electron confirma la investigación a un exempleado por filtrar secretos de TSMC

Tokio, 7 ago (EFE).- La firma nipona Tokyo Electron (TEL) confirmó este jueves que un exempleado de su subsidiaria taiwanesa está siendo investigado por las autoridades de la isla por la supuesta filtración de secretos comerciales de TSMC.

El fabricante nipón de maquinaria para el sector de los semiconductores anunció hoy que ha despedido al empleado involucrado, y que se encuentra colaborando con las autoridades taiwanesas para esclarecer el caso, según recoge el diario nipón Nikkei.

TEL también afirmó que no se ha producido ninguna fuga de información confidencial, en un comunicado que recoge en un captura de pantalla el citado diario financiero japonés, pero que parece haber sido retirado de la web de Tokyo Electron.

En la víspera, medios de Taiwán informaron del registro de las oficinas de TEL por su presunta vinculación con la filtración de secretos comerciales de TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (IA).

Según fuentes citadas por el diario local United Daily News, casi una decena de ingenieros de prueba y desarrollo de procesos avanzados de TSMC están implicados en el caso, considerado por los organismos judiciales de Taiwán como un riesgo para la seguridad de la isla, que depende en gran medida de las exportaciones de productos tecnológicos.

TEL, además de ser proveedor de equipamiento a TSMC, está vinculado a Rapidus, una firma nipona que compite con TSMC, Samsung e Intel en la carrera para desarrollar chips de 2 nanómetros.

Los semiconductores manufacturados con procesos de 2 nanómetros, cuya fabricación en masa por TSMC está prevista para la segunda mitad del año, son los más avanzados del mundo y resultan fundamentales para el desarrollo de aplicaciones y dispositivos de IA. EFE

