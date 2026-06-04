Toma posesión el nuevo gobierno esloveno del derechista Janez Jansa

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Zagreb, 4 jun (EFE).- El nuevo gobierno de Eslovenia, una coalición de conservadores nacionalistas, democristianos y liberales encabezada por el populista de derechas Janez Jansa, asumió este jueves sus funciones tras obtener el apoyo del Parlamento surgido de las elecciones del 22 de marzo.

El Ejecutivo, que deberá gobernar en minoría, fue aprobado en el hemiciclo con 49 votos a favor y 30 en contra, y sus miembros prestaron juramento al cargo.

Siete de los 15 ministros que integran el nuevo gabinete son del nacionalista y conservador Partido Demócrata Esloveno (SDS) de Jansa, cinco de la alianza formada por la democristiana Nueva Eslovenia (NSi) y el conservador Focus, y tres del partido liberal Demócratas.

El fortalecimiento de las relaciones con Israel y Estados Unidos, así como del «papel de Eslovenia en la Unión Europea y la OTAN» serán las prioridades en la política exterior durante la legislatura que acaba de comenzar, aseguró el jefe de la diplomacia eslovena, Tone Kajzer (SDS).

Los diputados de los partidos gobernantes suman juntos 43 de los 90 escaños del Parlamento, es decir, no llegan a la mayoría absoluta.

No obstante, la nueva coalición espera poder aprobar leyes y presupuestos con el apoyo de la pequeña formación prorrusa Resni.ca, que ya dio su respaldo el pasado día 22 para que Jansa pueda ser nombrado como primer ministro, por cuarta vez, en la Cámara.

Los altos impuestos, el déficit presupuestario y la corrupción son los problemas que ha prometido abordar el nuevo jefe de Gobierno.

«Con impuestos récord en comparación con otros países europeos y un crecimiento positivo en el contexto europeo, existe un déficit significativo en las arcas del Estado», resaltó hoy Jansa, un declarado admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, y del exministro húngaro Viktor Orbán.

También afirmó que luchará contra la supuesta corrupción «general y sistemática».

El SDS quedó segundo en las elecciones legislativas del 22 de marzo, al ganar un escaño parlamentario menos (28) que el Movimiento Libertad (GS) del liberal Robert Golob que estaba en el poder.

Golob, que encabezó una coalición de centro-izquierda junto con los socialdemócratas (SD) y Levica (Izquierda), no logró reunir suficiente apoyo parlamentario para un segundo mandato.

Su Ejecutivo reconoció a Palestina como Estado en 2024, una medida que podría ser revocada por su sucesor. EFE

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