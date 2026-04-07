Tomado por el crimen y la inestabilidad, Perú elige presidente entre 35 candidatos

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Los peruanos elegirán el domingo a un nuevo presidente entre un récord de 35 candidatos, para gobernar un país tomado por el crimen organizado y con una inestabilidad política crónica.

En Perú, de 34 millones de habitantes y con sufragio obligatorio, los discursos de mano dura inclinan las preferencias hacia las candidaturas de derecha, con la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, a la cabeza.

Pero muchos votantes llegan desorientados a la primera vuelta de esta elección inédita, en la que también dejan atrás un Congreso unicameral para escoger diputados y senadores por primera vez desde 1990.

«Estamos preocupados por el contexto político. Hay muchos rostros nuevos, que nunca se les ha visto», dice a la AFP Carmen Zúñiga, de 50 años, quien dirige comedores benéficos en el sur de Lima.

La escalada de inseguridad impulsada por grupos criminales extranjeros que compiten con los locales es la principal preocupación de los peruanos.

Sin embargo la economía nacional se mantiene como una de las más estables de la región, con la inflación más baja de Latinoamérica y crecientes exportaciones mineras.

Los homicidios anuales pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión se dispararon de 3.200 a más de 26.500 en el mismo periodo, según datos de la policía.

Años atrás, la inseguridad ya era una fuerte inquietud de los peruanos debido a delitos como robos o hurtos. «Lo que ha cambiado es la dureza, la intensidad del crimen: extorsión, ataques, asesinatos», explica la socióloga Patricia Zárate, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos.

Perú llega a estos comicios tras una sucesión de presidentes efímeros: ocho en una década, la mitad de ellos destituidos por un Congreso rechazado por la ciudadanía, en momentos en que los cargos políticos sufren un desprestigio sin precedentes.

Según la encuesta regional Latinobarómetro, más del 90% de los peruanos tienen «poca» o «ninguna confianza» en su gobierno y su parlamento, las cifras más altas de América Latina.

Según Zárate, los electores «piensan que la política está no solo asociada a la corrupción, sino también al crimen organizado», y esperan «más de lo mismo».

«Yo no voy a votar por nadie de los que están ahora en el gobierno, eso sí lo tengo bien claro», dice Nancy Chuqui, comerciante de 56 años.

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas. El actual mandatario interino, el izquierdista José María Balcázar, está impedido de postular.

– Candidaturas de derecha –

Keiko Fujimori, candidata presidencial por cuarta vez, encabeza con 15% una encuesta de Ipsos publicada el domingo, la última autorizada antes de la elección. Pelean para acompañarla en un balotaje el comediante de televisión Carlos Álvarez (8%) y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (7%).

La hija de Fujimori (1990-2000), condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción, ofrece reinstaurar «jueces sin rostro» para juzgar criminales, una controvertida política que se usó en los años 1990.

López Aliaga propone enviar a los delincuentes a cárceles en zonas remotas de la Amazonía, mientras que Álvarez impulsa la pena de muerte contra sicarios.

Los tres derechistas ofrecen además retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que critican por una supuesta protección a criminales.

Si un balotaje se confirma entre dos de ellos, Perú se sumaría a la ola de gobiernos de derecha que se expande por Latinoamérica con el apoyo de Estados Unidos.

Según Ipsos, el 16% de los electores se mantiene indeciso, mientras que un 11% se dispone a votar blanco, nulo o por ningún candidato a una semana de los sufragios.

En 2021 el izquierdista Pedro Castillo sorprendió al ganar las elecciones, cuando figuraba en séptimo lugar una semana antes de la primera vuelta.

Compiten también el centrista exalcalde de Lima Ricardo Belmont (6%), de 80 años, seguido de los izquierdistas Roberto Sánchez (5%), Alfonso López Chau (5%) y Jorge Nieto (4%).

«Con tanta corrupción, los peruanos hemos perdido la confianza. Ahora se presenta cualquiera», dice Jane Layza, maestra de escuela de 51 años.

Para el politólogo Eduardo Dargent, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, «un electorado fragmentado, sin fidelidad partidaria» decidirá su voto «con poca información», pues hay tantos aspirantes que no hay forma de conocerlos a todos.

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