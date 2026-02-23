Trabajadores judiciales argentinos protestan contra la reforma laboral de Milei

2 minutos

Buenos Aires, 23 feb (EFE).- Trabajadores judiciales argentinos iniciaron este lunes una huelga de 48 horas y una protesta ante el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo, en rechazo a la reforma laboral, que incluye el traspaso de los procesos del ámbito laboral desde el fuero nacional a juzgados de la ciudad de Buenos Aires, lo que conllevaría a una reducción de puestos de trabajo.

La protesta incluyó un cese total de actividades y una convocatoria a otra movilización este martes, definida por los empleados como una medida de «emergencia» frente a lo que consideran un intento de «desmantelamiento» de la justicia laboral.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció en un comunicado «la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo».

El sindicato, encabezado por Julio Piumato, denunció además un «atropello a los derechos laborales» y advirtió que la reforma representa «una entrega de la justicia laboral y una amenaza para la protección de los trabajadores».

Traspaso de competencias

El conflicto se desata a partir de los artículos 90 y 91 del proyecto de reforma laboral que se espera el Senado apruebe esta semana tras haber recibido la semana anterior el visto bueno de la Cámara de Diputados.

El artículo 90 establece la aprobación de un acuerdo entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir los casos laborales al fuero de la capital argentina.

El artículo 91 contempla que el Poder Ejecutivo transfiera a la administración de la ciudad los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero laboral.

El proyecto también señala que la Justicia Nacional del Trabajo «mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias» y que, una vez formalizado, «se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución».

Según los trabajadores en huelga, estas disposiciones implicarían la disolución gradual del fuero laboral nacional y el cierre de al menos 30 juzgados.

En definitiva, la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei podría suponer una merma de puestos de trabajo. EFE

lgu/erm/gad

(foto) (video)