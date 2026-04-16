Trabajadores marchan en apoyo a la propuesta de Lula para reducir la jornada laboral en Brasil

afp_tickers

3 minutos

Miles de personas se manifestaron este miércoles en Brasilia en una convocatoria de centrales sindicales para apoyar una reducción de la jornada laboral propuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende la reelección en octubre.

El martes, el mandatario izquierdista envió al Congreso un proyecto de ley «con carácter de urgencia» para reducir la jornada laboral en 4 horas semanales, una prioridad para los últimos meses de su tercer gobierno.

Miles de manifestantes marcharon por la Explanada de los Ministerios en Brasilia para respaldar la reducción de la jornada laboral en la mayor economía de América Latina, constataron reporteros de la AFP.

Luego, dirigentes sindicales se reunieron con Lula en el palacio presidencial de Planalto y le entregaron un documento con peticiones para el periodo 2026-2030.

«No siempre la clase trabajadora puede llegar al Palacio del Presidente», comentó Lula, que se dio a conocer como líder sindicalista en tiempos de la dictadura militar (1964-1985).

Además arengó a los trabajadores de cara a las elecciones parlamentares que también se celebrarán en octubre.

«Es importante que empecemos a pensar: ¿cómo hacemos para poder tener un Senado y una Cámara con una mayoría comprometida con los derechos del pueblo brasileño?», lanzó el presidente, luciendo una gorra roja con un eslogan de respaldo a la reducción de la jornada de trabajo.

– Un día más de descanso –

La propuesta del Ejecutivo recorta en cuatro horas la semana laboral de los empleados formales brasileños, que en su mayoría trabajan 44 horas repartidas en seis días. En la práctica daría un día más de descanso semanal a millones de asalariados, según el gobierno.

La idea tendrá que abrirse paso en un Congreso de mayoría conservadora.

«Entendemos que es posible que las empresas no pierdan y que la población trabajadora pueda ganar», dijo a la AFP Janio Pires, director de Sinttel, un sindicato de trabajadores de telecomunicaciones.

Lula, de 80 años, enfrenta un creciente rechazo de su gestión, según encuestas. Su gobierno espera que el proyecto sea tramitado en los próximos 90 días.

«Estamos hablando de tres meses para que pueda aprobarse, convertirse en ley y ser sancionado por el presidente Lula para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras», dijo a la prensa el secretario de la Presidencia, Guilherme Boulos.

Las encuestas muestran una carrera reñida entre el mandatario izquierdista y el candidato de la derecha Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro.

Según el último sondeo de Genial/Quaest de este miércoles sobre intención de voto, Flávio Bolsonaro y Lula figuran en empate técnico en una eventual segunda vuelta, con 42% de intención de voto para el primero y 40% para el mandatario.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, emergió como la principal figura de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel.

El expresidente ultraderechista (2019-2022) cumple actualmente una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

jss/mr