Transportistas bolivianos realizan una huelga por daños causados por gasolina contaminada

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La Paz, 25 mar (EFE).- Los sindicatos del transporte de las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto realizan este miércoles una huelga de 24 horas con bloqueos en las principales vías para protestar por la mala calidad del combustible distribuido por la petrolera estatal YPFB.

A esto se suma la molestia por el retraso en la empresa estatal para pagar las compensaciones por los daños causados en miles de vehículos en todo el país.

Los transportistas atravesaron sus vehículos en la autopista que une ambas ciudades y en varias avenidas afectando parcialmente las actividades públicas y privadas, sobre todo las comerciales y educativas, mientras que los ciudadanos formaron largas filas en las estaciones del sistema de teleféricos, constató EFE.

Uno de los dirigentes de los sindicatos de choferes La Paz, Limbert Tancara, dijo a los medios que la medida de fuerza se debe a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) «no ha cumplido» con las indemnizaciones que se están negociando desde hace dos meses y supuestamente continúa la distribución del combustible contaminado en algunas regiones.

Advirtió que si se mantiene esa situación organizarán un paro indefinido a nivel nacional.

Los reclamos contra la denominada “gasolina basura” comenzaron en diciembre y aumentaron en febrero pasado con las denuncias de fallas mecánicas que paralizaron miles de vehículos, generando a los usuarios gastos en el mantenimiento y reemplazo de piezas.

Más de diez mil personas han denunciado formalmente los perjuicios ante YPFB e incluso los expresidentes del país Evo Morales (2006-2019); Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) afirmaron en sus redes sociales que sus vehículos también fueron afectados por la gasolina.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, anunció el martes que se pagaron más de 214.000 dólares en compensaciones a miles de usuarios por los daños causados y anunció que durante este miércoles las indemnizaciones llegarán a 357.000 dólares y seguirán haciéndose pagos en abril.

Los usuarios denuncian perjuicios de un valor de entre cien dólares, 500 dólares y 5.000 dólares, que deben ser justificados técnicamente para obtener el resarcimiento de YPFB.

El Gobierno de Rodrigo Paz ha atribuido el problema a un supuesto “sabotaje” de parte de funcionarios de YPFB por no haber realizado a tiempo advertencias sobre la mala calidad de la gasolina que supuestamente fue afectada por altos niveles de goma y manganeso por falta de mantenimiento en los depósitos de la empresa.

El Gobierno también minimiza el problema asegurando que solo ha afectado a un mínimo porcentaje de vehículos ya que el parque automotor nacional está formado por más de 3 millones de unidades. EFE

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