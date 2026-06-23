Tras ratificación de México, Reino Unido se adhiere al Tratado Transpacífico

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Ciudad de México, 22 jun (EFE).- Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México informaron que este lunes entró en vigencia, tras la ratificación de México, la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat), lo cual permite que ambos países apliquen entre sí las disposiciones del acuerdo.

En un comunicado conjuntos se recordó que el Tipat es un acuerdo comercial que agrupa a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, desde ahora, el Reino Unido. México es miembro fundador del Tipat, vigente en este país desde el 30 de diciembre de 2018.

«Con la entrada en vigencia de la adhesión del Reino Unido, ambos países podrán beneficiarse de las disposiciones del instrumento, lo que fortalecerá la relación económica bilateral», señaló el texto.

Se recordó que actualmente, el comercio está caracterizado por flujos de bienes de alto valor agregado como maquinaria y equipo industrial, así como vehículos y autopartes.

«Bajo el Tipat, los productos industriales y agroalimentarios quedarán desgravados entre México y el Reino Unido, lo que permitirá incrementar la expansión de nuestro comercio», expuso la nota.

Además, preciso, que «mediante las reglas de acumulación de origen, el Tipat puede ampliar la participación de México y del Reino Unido en sus respectivas cadenas de valor».

Y podrá apoyar el fortalecimiento de sectores prioritarios del Plan México, de inversión, como el automotriz, el aeroespacial y el farmacéutico, mediante el impulso de la inversión en México y de la transferencia de tecnología para incrementar la producción.

Las secretarías apuntaron que en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de mercados más diversificados, la entrada en vigencia de la adhesión del Reino Unido al Tipat «fortalece la posición de México como plataforma de comercio e inversión con alcance global y contribuye a estrechar los vínculos económicos» con Europa, Asia-Pacífico y América mediante un marco común de reglas comerciales.

Ahora, señalaron las dependencias, el Tipat sitúa a México y al Reino Unido en una nueva esfera de cooperación económica lo cual permitirá ampliar el intercambio comercial y de inversión entre ambos países que, tan solo en 2025, ascendió a 6.293 millones de dólares. EFE

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