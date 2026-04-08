Trasladan a 61 presas más peligrosas de Ecuador a antigua cárcel de máxima seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 9 abr (EFE).- Ecuador anunció este miércoles que movió a 61 mujeres presas «de mayor peligrosidad» a La Roca, la antigua cárcel de máxima seguridad que quedó vacía en noviembre, después de que los líderes criminales y expolíticos que estaban recluidos allí fueron enviados a una nueva prisión construida por iniciativa del presidente, Daniel Noboa.

Las 61 reclusas estaban en nueve distintos centros penitenciarios del país y, según el ministro del Interior, John Reimberg, eran «extorsionadoras, narcotraficantes, lavadoras de dinero, sicarias (asesinas por encargo), delincuentes de cuello blanco» y más.

En La Roca está José Arroyo, alcalde del municipio andino de Pujilí, quien fue detenido en agosto pasado por una investigación por supuesta malversación de fondos públicos y enviado a una prisión femenina porque en su documento de identidad está registrado como mujer.

La Roca fue construida en 2008 en Guayaquil, con el objetivo de ser la prisión de máxima seguridad del país. Sin embargo, fue escenario de asesinatos y fugas y, en 2024, las fuerzas de seguridad frustraron un atentado con explosivos que provocó daños en el techo.

En aquella prisión estuvieron recluidos José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país, y quien fue extraditado a Estados Unidos en julio pasado y que también se había fugado años antes de esa cárcel; y el exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción, entre otros cabecillas y expolíticos.

En noviembre pasado, días antes de un referéndum impulsado por Noboa, el Gobierno trasladó a todos los presos de La Roca hacia la Cárcel del Encuentro, cuya construcción aún no estaba terminada y con la que el mandatario busca replicar el modelo carcelario instaurado en El Salvador por Nayib Bukele.

Ahora, el lugar ha sido habilitado para el manejo especializado de presas de alta peligrosidad, según indicó el servicio nacional de prisiones en un comunicado.

El objetivo del traslado es «prevenir que se cometan delitos» desde las cárceles, añadió la institución. EFE

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