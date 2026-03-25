Trasladan a supuestos miembros de la seguridad de Marset a cárceles más seguras en Bolivia

2 minutos

La Paz, 25 mar (EFE).- La Policía de Bolivia trasladó este miércoles a 17 reclusos extranjeros, trece de ellos supuestamente miembros de la seguridad del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, desde la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz (este) hasta penales de alta seguridad en las regiones andinas de Potosí y La Paz, informó una fuente oficial.

El capo del narcotráfico fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz e inmediatamente entregado a las autoridades de Estados Unidos.

El gobernador del Penal de Palmasola de Santa Cruz, Juan Carlos Corrales, dijo a los medios que más de 150 policías realizaron el operativo para hacer el traslado de los reos de nacionalidades colombiana, ecuatoriana, venezolana y brasileña a cárceles más seguras.

“La medida responde a criterios estrictamente de seguridad”, dijo el coronel Corrales sin dar más detalles.

Un grupo de nueve reclusos fue llevado en un avión militar desde Santa Cruz hasta la ciudad de Sucre y de ahí por carretera hasta el denominado Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, situado a casi 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el departamento de Potosí (oeste)

Los otros ocho reclusos del grupo fueron enviados hasta el penal de San Pedro de Chonchocoro, situado en el altiplano a 36 kilómetros de La Paz, donde están recluidos los acusados de más graves delitos en Bolivia.

En Palmasola, según fuentes policiales, continúan otros dos colombianos capturados la semana pasada y Tatiana Marset Alba, de 22 años, detenida el mismo día en que la Policía aprehendió a Sebastián Marset, su supuesto hermanastro.

Según dijo la semana pasada el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, un grupo de cinco colombianos y dos ecuatorianos detenidos supuestamente planeaba realizar atentados contra oficinas policiales de Santa Cruz, como una represalia por la captura del uruguayo.

La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó hace unos días en un comunicado que Marset enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión. EFE

ja/eb/cpy