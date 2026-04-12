Tregua de Pascua entre Rusia y Ucrania llega a su fin

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Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.

La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.

Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.

Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.

Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, «se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo», señaló el ejército ucraniano en Facebook.

Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó «las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze», añadió.

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado.

Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando «distintos tipos de municiones» en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.

Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar «tres ataques nocturnos» contra posiciones rusas y «cuatro intentos de avance» a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.

Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.

Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.

«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.

Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.

– Alegría festiva –

Como señal de una relativa disminución de las actividades militares, el Estado Mayor ucraniano destacó sin embargo que no se había registrado ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, bombas aéreas guiadas o misiles.

Ucrania ha tenido que hacer frente a andanadas de cientos de drones rusos casi todas las noches, lo que ha provocado represalias por parte de Kiev.

En la región de Járkov, el teniente coronel Vasil Kobziak, de 32 años, declaró el domingo por la mañana a la AFP que, en su sector, la situación estaba «bastante tranquila».

Aunque el oficial afirmó que la tregua no se respetó «por completo», la calma relativa permitió que sus soldados de la 33 brigada mecanizada asistieran a una misa de Pascua al aire libre.

«Como puede ver, nuestros camaradas tienen la oportunidad de que se bendigan sus cestas de Pascua y de sentir el calor y la alegría de esta festividad», dijo a la AFP, en alusión a esta tradición religiosa.

En la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, el gobernador Alexander Jinshtein también acusó a Kiev de romper el alto el fuego atacando con un dron una gasolinera en la ciudad de Lgov, que dejó tres heridos, entre ellos un bebé.

Los habitantes de la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, se mostraban escépticos sobre las intenciones de Rusia.

«Creo que están utilizando esto como cobertura para reagruparse», dijo Vladyslav, de 28 años.

– Congelar el conflicto –

En los últimos meses, varias rondas de negociaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado acercar a las partes.

El proceso se ha estancado aún más desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, ya que la atención de Washington se ha desplazado hacia Irán.

Pero incluso antes de la guerra con Irán, los avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania habían sido lentos, por diferencias sobre la cuestión territorial.

Ucrania ha propuesto congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Pero Rusia ha rechazado esto, afirmando que quiere el control de toda la región de Donetsk, a pesar de que está parcialmente en manos de Ucrania, una exigencia que Kiev considera inaceptable.

La guerra ha costado la vida a cientos de miles de personas y ha obligado a millones a abandonar sus hogares, convirtiéndola en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú ocupa algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte conquistada durante las primeras semanas del conflicto.

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