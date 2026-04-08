Tregua entre EEUU e Irán pende de un hilo mientras la guerra arrecia en Líbano

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La tregua de dos semanas pactada entre Irán y Estados Unidos pendía de un hilo el miércoles, luego de que Teherán amenazara con reanudar las hostilidades mientras Israel lanzaba un gran bombardeo sobre Líbano.

Washington y Teherán proclamaron ambos la victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas y unas negociaciones destinadas a poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos en todo Oriente Medio y generó turbulencias económicas mundiales.

Pero las fisuras del acuerdo surgieron rápidamente cuando Israel llevó a cabo sus ataques más intensos contra su vecino Líbano desde que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, se sumó al conflicto a principios de marzo.

Al menos 182 personas murieron y casi 900 resultaron heridas el miércoles, según el gobierno libanés, que decretó el jueves como día de luto nacional.

Israel aseguró que su lucha contra Hezbolá no formaba parte de la tregua entre Estados Unidos e Irán acordada a última hora del martes, un argumento reiterado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que el fin de semana encabezará las conversaciones con Teherán en Pakistán.

«Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección», aseguró Vance antes de partir de Budapest.

Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo el miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son «poco razonables».

Según él, porque ya se violaron tres principios del acuerdo con los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

– Pánico en Beirut –

En Líbano, los bombardeos sin previo aviso en Beirut desencadenaron el pánico.

«La gente empezó a correr de un lado a otro, y el humo se elevaba», dijo Ali Younes, que esperaba a su esposa cerca de Corniche al-Mazraa, una de las zonas atacadas.

Más de 1.700 personas han muerto en Líbano desde que Israel lanzó el mes pasado bombardeos aéreos y una invasión terrestre, según funcionarios locales.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron que «cumplirían con su deber y darían una respuesta» si Israel no cesaba sus ataques allí, mientras que Hezbolá afirmó que tenía «derecho» a responder.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país seguía preparado para enfrentarse a Irán si fuera necesario, ya que aún tenía «objetivos por completar».

En tanto, la policía israelí anunció que los Lugares Santos de las tres principales religiones monoteístas -judaísmo, cristianismo e islam- en Jerusalén volverán a abrir este jueves.

– Negociaciones de alto riesgo –

La retórica beligerante se produjo antes de unas negociaciones de alto riesgo previstas para el viernes en Pakistán, y después de que Irán aceptara temporalmente reabrir el estrecho de Ormuz tras la amenaza de aniquilación de la «civilización» iraní por parte de Trump.

Dos buques, uno griego y otro con bandera de Liberia, pudieron cruzar esa vía estratégica por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo mundial.

Pero informaciones señalaron que la estratégica vía volvió a cerrarse más tarde ese mismo día, lo que llevó a la Casa Blanca a pedir a Irán que la reabriera «inmediatamente, de forma rápida y segura».

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país medió el alto el fuego, instó en X a todas las partes a la «moderación».

A pesar de la tregua, los medios estatales iraníes anunciaron nuevos «ataques con misiles y drones» el miércoles contra Estados del Golfo aliados de Washington en represalia por los bombardeos contra sus instalaciones petroleras.

Kuwait informó de daños en sus plantas de energía y desalinización durante «una intensa oleada» de ataques.

Emiratos Árabes Unidos señaló haber sido blanco de 17 misiles iraníes y 35 drones desde la vigencia de la tregua, y Arabia Saudita interceptó nueve aeronaves no tripuladas y Bahréin informó de un ataque contra su capital, Manama.

– «Tranquilo» –

El miércoles, los líderes de varios países europeos, Canadá y Reino Unido afirmaron que debe negociarse «un fin rápido y duradero de la guerra», mientras el papa León XIV celebró una «señal de esperanza viva».

Tras semanas de turbulencias económicas, el anuncio del alto el fuego provocó un desplome de hasta el 15% en los precios del petróleo, mientras que el gas natural europeo cayó un 20%. Las bolsas se dispararon y el dólar bajó.

Trump afirmó que Estados Unidos estaba «muy avanzado» en la negociación de un acuerdo a largo plazo con Irán.

Pero las exigencias de Teherán en materia de enriquecimiento de uranio -un procedimiento con el que, según países occidentales, Irán busca dotarse de la bomba nuclear- sanciones económicas y control futuro de Ormuz siguen enfrentadas a las de Washington.

En Teherán, las calles estaban más silenciosas de lo habitual el miércoles, con muchas tiendas cerradas tras una noche larga y angustiosa para los residentes, que temían un ataque masivo estadounidense.

«Ahora todo el mundo está tranquilo», señaló Sakineh Mohammadi, una ama de casa de 50 años que dijo sentirse «orgullosa» de su país.

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