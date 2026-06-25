Treinta eurodiputados piden a UE actuar ante la «brutal represalia» de activistas serbios

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Zagreb, 25 jun (EFE).- Una treintena de eurodiputados de cinco familias políticas han pedido a la Comisión Europea que intervenga con urgencia ante lo que califican de «persecución autocrática» y «brutal represalia» de las autoridades serbias contra los activistas, periodistas y universitarios que se manifiestan contra el Gobierno.

«Hacemos un llamado a una intervención inmediata y decisiva por parte de la Comisión Europea y la Delegación de la UE en Belgrado para proteger a los activistas pacíficos, periodistas y estudiantes que actualmente enfrentan una brutal represalia estatal por exponer la verdad» indica esa misiva, hecha pública este jueves por el eurodiputado esloveno Vladimir Prebilic en su perfil de X.

En su carta los eurodiputados se refieren a que en vez de investigar las denuncias ciudadanas sobre el uso de un cañón sónico contra los manifestantes en marzo de 2025, la Policía y la Justicia han lanzado una «contraofensiva orwelliana» acusando a los manifestantes de usar ellos mismos ese arma antidisturbios, prohibida en Serbia.

Bajo la acusación de intento de derribar el orden constitucional y asesinar al presidente, Aleksandar Vucic, se ha producido en los últimos días una ola de interrogatorios y detenciones, y una campaña de desprestigio y amenazas.

Los europarlamentarios denuncian que esa represión se sustenta en un informe de los servicios secretos rusos, y que la campaña pretende instaurar el miedo y mostrar que «cualquiera que alce la voz contra la injusticia y el régimen autocrático afrontará el mismo destino».

Además, resaltan que la UE no puede quedar callada cuando un país candidato usa pruebas falsas para «aterrorizar» a sus ciudadanos.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a su presidenta, Ursula von der Leyen, que condenen ese acoso y presionen a las autoridades serbias para que retiren los cargos contra los «manifestantes pacíficos».

«Una Serbia democrática merece nuestro pleno apoyo, y no están solos en esta lucha», señala la carta.

Vucic y su Gobierno enfrentan desde hace 19 meses protestas, lideradas por los universitarios, en las que se denuncia su creciente autoritarismo. EFE

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