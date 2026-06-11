Tres colombianos entre seis presuntos miembros de disidencia de FARC detenidos en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- El Ejército de Ecuador detuvo a seis personas, entre ellos tres colombianos, presuntamente vinculados a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una provincia fronteriza con ese país, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

Los militares realizaban operativos de control de armas, municiones y explosivos en el municipio de Putumayo, de la provincia amazónica de Sucumbíos, cuando interceptaron una embarcación con seis personas a bordo y procedieron a registrarla.

Durante la inspección encontraron dos pistolas, municiones, una granada y 12 kilos de marihuana.

Cinco de los detenidos son hombres y la otra persona es una mujer, quienes, según la cartera de Estado, están supuestamente vinculados a los Comandos de la Frontera.

El Ejército agregó que una de las personas capturadas tenía una herida provocada por un arma de fuego.

El Ministerio de Defensa señaló que la operación afectó en unos «120.000 dólares a las estructuras criminales que operan en la frontera norte».

El Gobierno ecuatoriano atribuye a los Comandos de la Frontera el asesinato de once militares en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo de 2025 en la Amazonía, ataque por el que fueron denominados como «terroristas» en el marco de la «guerra» que el presidente, Daniel Noboa, declaró en 2024 contra el crimen organizado.

Pese a esa declaración, 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador, con una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE

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