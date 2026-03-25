Tres de cada cuatro adultos en EE.UU. ven positiva la diversidad racial y étnica del país

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(Corrige el segundo párrafo)

Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- A medida que EE.UU. se acerca a su 250 aniversario el próximo 4 de julio, su población es más diversa. La mayoría lo valora positivamente: tres de cada cuatro adultos en el país ven la diversidad racial y étnica como algo bueno, y un 62 % cree que tiene un impacto positivo en la cultura estadounidense.

Un sondeo divulgado este miércoles por el centro de estudios Pew Research Center, refleja esa opinión, aunque también constata que el apoyo a la promoción empresarial de esta diversidad racial y étnica ha caído al 64 %, frente al 75 % registrado en 2019.

El Pew subrayó que en lo últimos 50 años, la sociedad estadounidense ha experimentado cambios profundos: la población ha envejecido considerablemente, con un casi doble porcentaje de personas de 65 años o más, y el país se ha vuelto más diverso racial y étnicamente, con un aumento de quienes se identifican como asiáticos o hispanos.

Además, tras la llegada de más de 70 millones de inmigrantes en las últimas décadas, la proporción de personas nacidas en el extranjero en la población total se ha más que triplicado.

El respaldo a esta diversidad se mantiene mayoritario en ambos partidos: el 86% de los demócratas y el 66% de los republicanos, pero la percepción sobre su impacto cultural muestra una brecha política mayor: el 82% de los demócratas cree que es positivo, frente a un 45% de los republicanos.

Aunque el porcentaje de estadounidenses que considera que la diversidad es algo «muy o algo bueno» se mantiene estable desde 2019, ha disminuido del 57% al 48% aquellos que la califican como «muy buena».

Menos apoyo empresarial

Entre tanto, el 64% considera que es muy o algo importante que las empresas y organizaciones promuevan la diversidad racial y étnica, aunque este apoyo ha disminuido frente al 75% registrado en 2019.

La caída se explica en gran parte por el cambio de postura entre los republicanos: actualmente, solo el 40% considera importante este tipo de iniciativas, frente al 61% en 2019. En contraste, el respaldo entre los demócratas se mantiene prácticamente sin cambios, con un 87% que lo considera importante, frente al 86% hace cinco años.

Además, un 42% cree que promover la diversidad en lugares de trabajo y escuelas ha contribuido a hacer la sociedad más justa, mientras que un 32% opina que la ha hecho menos justa.

Las diferencias políticas en este tema son marcadas: el 65% de los demócratas afirma que estas iniciativas han hecho la sociedad más equitativa, frente a solo el 18% de los republicanos. Por el contrario, el 57% de los republicanos cree que han hecho la sociedad menos justa, una opinión que comparten apenas el 9% de los demócratas.

Para este sondeo, el Pew entrevistó entre el 17 y el 30 de noviembre pasado a 10.357 adultos, y entre el 8 y el 14 de diciembre a 3.560 adultos más, todos ellos miembros del American Trends Panel del Pew Research Center. EFE

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