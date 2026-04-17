Tres detenidos por intentar incendiar instalaciones de la cadena Iran International en Londres

afp_tickers

1 minuto

Tres jóvenes, entre ellos un adolescente de 16 años, fueron detenidos tras un intento de incendio contra las instalaciones en Londres de la televisión en lengua persa Iran International, informaron el jueves la policía y la cadena.

«Hacia las 20h30 del miércoles, agentes que patrullaban en Wembley (noroeste de Londres) fueron informados de que un objeto en llamas había sido lanzado contra las instalaciones de un medio en lengua persa», indicó la policía en un comunicado.

El objeto «cayó en un aparcamiento, donde el fuego se extinguió inmediatamente. No se registraron daños ni hubo heridos», añadió la policía.

Un portavoz de Iran International indicó a AFP que esta cadena era el medio al que hacía referencia la policía en su comunicado.

Tres jóvenes de 16, 19 y 21 años fueron detenidos poco después del intento de incendio, tras una persecución, señaló la policía.

El grupo «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), cuyo nombre significa «Movimiento de los compañeros de la mano derecha del islam», reivindicó el ataque.

El mismo grupo también reivindicó un intento de incendio en la madrugada del miércoles contra una sinagoga en el barrio de Finchley (norte de Londres).

La cadena de televisión atacada fue clasificada como organización terrorista por las autoridades iraníes en 2022.

ctx/psr/pc