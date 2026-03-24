Tres heridos de una familia beduina por la caída de un misil de Irán en el Néguev israelí

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Jerusalén, 24 mar (EFE).- Tres miembros de una familia beduina (padre, madre y un bebé) resultaron heridos este martes cuando restos de un misil iraní impactaron contra su vivienda en una comunidad del desierto del Néguev (sur de Israel), informaron los servicios de emergencia israelíes.

«Los médicos y paramédicos del MDA (Magen David Adom) están dando tratamiento medico y evacuando al Hospital Soroka a un hombre de unos 40 años en condición moderada tras resultar herido por la explosión, con heridas en sus extremidades; una mujer de 26 años y un bebé de dos meses en estado leve», recoge el comunicado del MDA.

El servicio de Bomberos eleva en un comunicado paralelo el estado del padre a grave, sin que se conozcan más detalles de su situación.

Las imágenes compartidas por el cuerpo de Bomberos muestran un fragmento de un misil iraní en el interior de la habitación del matrimonio, destrozada y con un enorme agujero en el techo por el que entró el objeto.

La comunidad beduina se encuentra a unos 20 kilómetros al este de la ciudad israelí de Beerseba y a apenas tres de la base de la Fuerza Aérea israelí de Nevatim.

Los beduinos del Néguev son considerados «árabes israelíes» (los palestinos que siguen residiendo en el que pasó a ser considerado territorio israelí tras la fundación del Estado en 1948), y sus comunidades sufren una desatención por parte del Gobierno israelí que se refleja durante la guerra en la carencia de refugios.

Según datos del contralor estatal israelí de junio, entre las aldeas no reconocidas del Néguev hay sólo 64 espacios protegidos para 165.000 residentes.

Poco después de la caída de los restos en la zona, el Ejército de Israel detectó un nuevo lanzamiento de misiles de Irán hacia el sur del país.

En la noche del sábado, dos misiles lograron impactar directamente, con un margen de unas horas, en las localidades de Dimona y Arad (también en el Néguev), causando unos 115 heridos según los servicios de emergencia.

Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero con el ataque conjunto de Israel y EE.UU. a Irán, 15 personas han muerto en territorio israelí por los ataques iraníes. Además, cuatro mujeres palestinas fallecieron en el sur de Cisjordania tras la caída de un explosivo de un proyectil iraní en su aldea en otro ataque.EFE

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