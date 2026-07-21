Tres heridos en un ataque en el mar Negro contra un buque que transportaba gas a Ucrania

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Un ataque contra un buque en el mar Negro que transportaba gas propano hacia el puerto ucraniano de Reni provocó un gran incendio a bordo y dejó tres marineros heridos, anunció el martes el presidente de Rumania, Nicusor Dan.

«Anoche, el buque cisterna de GLP Gas Lisbon, con bandera liberiana, fue alcanzado fuera de las aguas territoriales rumanas, a unas 20 millas náuticas [aproximadamente 37 km] de la costa rumana», declaró Dan en X. Precisó que la tripulación tuvo que ser evacuada.

Las autoridades tratan de determinar el origen del ataque.

Dan consideró que el incidente estaba «muy probablemente relacionado con la guerra de agresión ilegal que lleva a cabo la Federación de Rusia contra Ucrania».

El ataque contra el navío, que transportaba más de 3.790 toneladas de propano desde el puerto egipcio de Alejandría, provocó un gran incendio a bordo.

Dos barcos de rescate rumanos intervinieron para evacuar a los 17 tripulantes, de los cuales tres «necesitaban atención médica de emergencia», según un comunicado de los servicios de socorro.

«Dos de las víctimas presentaban quemaduras que cubrían entre el 10 y el 15% de su cuerpo, y la tercera sufría múltiples lesiones con hemorragia», precisa la nota.

El mar Negro ha sido escenario habitual de enfrentamientos entre Ucrania y Rusia desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

India convocó este martes al encargado de negocios ruso en Nueva Delhi, Vladimir Ladanov, para protestar por un ataque perpetrado durante el fin de semana contra un buque de carga que zarpaba del puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, en el que perdieron la vida cuatro indios.

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