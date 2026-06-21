Tres muertos al estrellarse una avioneta cerca de Washington

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Washington, 21 jun (EFE).- Los tres ocupantes de una avioneta murieron al estrellarse esta en una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, informó este domingo la policía.

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, cuyas identidades no se han dado a conocer hasta notificarlo a sus familiares.

Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía considera que estaban realizando un vuelo de instrucción.

Unos 15 minutos después de despegar sobre las 23.30, hora local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias. EFE

lfp/fpa