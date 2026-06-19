Tres muertos en un ataque de EEUU contra un barco de presuntos narcos en el Pacífico

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Tres hombres murieron el jueves en un nuevo ataque del ejército estadounidense contra un barco en el océano Pacífico, en el marco de la campaña de Washington contra supuestos narcotraficantes latinoamericanos que deja más de 200 muertos.

«Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba en rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas», dijo en una publicación en X el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), responsable de los operativos militares del país en la región.

El ejército calificó a los tres muertos como «narcoterroristas». También publicó un video en blanco y negro de la explosión de un pequeño bote.

El martes, un hombre murió en un ataque similar. Las operaciones forman parte de la campaña «Lanza del Sur», que se inició en septiembre de 2025 y deja más de 200 fallecidos, de acuerdo con un recuento de la AFP.

La administración de Donald Trump no ha revelado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estaban involucradas en el tráfico de narcóticos.

Expertos y grupos de derechos humanos han advertido que los ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales.

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