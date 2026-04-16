Tres sitios vinculados con España adquieren sello de patrimonio diplomático francés

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París, 16 abr (EFE).- Desde el Palacio de los Reyes de Mallorca en Perpiñán hasta el Castillo de Pau, pasando por la Isla de los Faisanes, dónde se firmó el Tratado de los Pirineos en 1659, Francia presentó este jueves quince sitios distinguidos con el sello ‘Patrimonio de la diplomacia’.

Una iniciativa destinada a destacar lugares emblemáticos de la historia diplomática de Francia y presentada hoy por el ministro francés de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en el dominio nacional de Rambouillet, escenario en 1975 de la cumbre que dio origen al actual Grupo de los Siete (G7).

El programa, lanzado en 2025 por Exteriores, busca identificar en todo el territorio francés sitios que hayan sido escenario de acontecimientos diplomáticos relevantes y animar a los visitantes a descubrir exactamente qué sucedió en esos lugares, desde negociaciones, conferencias, congresos, cumbres, acuerdos y tratados, visitas oficiales o privadas, conmemoraciones y grandes eventos culturales y deportivos.

Es el caso del Palacio de los Reyes de Mallorca y el convento de los franciscanos en Perpiñán, sede de la conferencia de 1415 entre el emperador Segismundo de Luxemburgo, Fernando I de Aragón y el antipapa Benedicto XIII; o del Castillo de Pau, etapa del viaje de Isabel de Valois hacia Madrid en 1559.

La isla de los Faisanes, situada en el río Bidasoa entre Irún y Hendaya, cuya administración se reparten seis meses cada país, fue escenario, entre otros, de la firma del Tratado de los Pirineos entre Luis XIV de Francia y Felipe IV de España que supuso la paz entre ambos países y los esponsales del rey galo con María Teresa de Austria, hija del monarca español.

La selección, realizada con el apoyo de un comité de diplomáticos e historiadores, se actualizará cada año.

Entre los lugares distinguidos en 2026 figuran también el Castillo de Chambord, escenario del encuentro entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V en 1539; y el Castillo de Eu, que acogió la visita de la reina Victoria del Reino Unido al rey Luis Felipe I en 1843.

Figuran también el Palacio de Europa en Estrasburgo y el Osario de Douaumont, símbolo de reconciliación franco-alemana, ya que allí François Mitterrand y Helmut Kohl protagonizaron un gesto simbólico en 1984, inmortalizado en la famosa foto en la que se toman por la mano.

La lista incluye asimismo escenarios más recientes como el Palacio de Festivales de Cannes, sede de la cumbre del G20 en 2011; el castillo y ayuntamiento de Saint-Malo, donde tuvo lugar una reunión trilateral entre Jacques Chirac, Lionel Jospin y Tony Blair en 1998; o el Castillo de los duques de Saboya, sede de la cumbre franco-italiana de 1997.

Otros sitios son la Habitación Maud’huy, vinculada a la cumbre de Guadalupe de 1979 y el Hôtel Bouchu d’Esterno, actual sede de la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

Completan la selección el Quai d’Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y lugar de importantes acuerdos internacionales, y la Biblioteca Choiseul en Versalles, vinculada a tratados clave del siglo XVIII.

Las autoridades francesas invitaron a la ciudadanía a proponer nuevos sitios de relevancia diplomática para futuras ediciones de esta iniciativa. EFE

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