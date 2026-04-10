Tribunal colombiano ordena a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral

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Bogotá, 10 abr (EFE).- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, rectificar en un plazo máximo de tres días las afirmaciones que hizo en redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de 2014, 2022 y 2026.

«Ordenar al señor Presidente de la República que dentro de los tres días siguientes a la notificación (…) rectifique por el mismo medio utilizado (la red social X) (…) las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral», señala el documento judicial.

Las afirmaciones de Petro, publicadas en febrero pasado, desataron una controversia institucional en el país, a pocas semanas de las elecciones legislativas, al denunciar un supuesto fraude electoral y cuestionar el sistema de preconteo de votos.

En esa ocasión, el mandatario aseguró en X que «existen pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia», lo que provocó respuestas de organismos de control y autoridades electorales que defendieron la transparencia del proceso.

El tribunal también ordenó al presidente abstenerse de emitir declaraciones similares sin tener ninguna evidencia «sólida y razonable» que cuestione la fiabilidad de la organización electoral, integrada por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El fallo también recuerda al jefe de Estado el deber de utilizar los canales institucionales para tramitar sus observaciones sobre el sistema electoral y de actuar en coordinación con las demás instituciones en el actual contexto electoral.

No es la primera vez que un ente judicial le ordena al mandatario retractarse de publicaciones en X como en diciembre pasado, cuando el mismo tribunal le ordenó rectificar señalamientos que hizo contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez de tener como «socios comerciales» a un «narcotraficante y paramilitar». EFE

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