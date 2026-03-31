Tribunal de Estrasburgo descarta una motivación política en detención de historiador ruso

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París, 31 mar (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Rusia por la detención del historiador sobre las purgas estalinistas y activista Yuri Dmitriev, aunque descartó que su persecución penal tuviera una motivación política demostrada.

En su fallo, publicado este martes, los jueces del tribunal con sede en Estrasburgo consideraron que la prisión preventiva del historiador y activista ruso vinculado a la defensa de los derechos civiles, que fue acusado de violencia sexual contra su hija adoptiva, fue excesivamente prolongada y que no se le garantizó un juicio justo.

La corte señaló que su jurisdicción sigue siendo aplicable por estos hechos ocurridos antes de 2022, cuando Rusia fue expulsada del Consejo de Europa, del que depende el tribunal, tras la invasión a gran escala de Ucrania iniciada el 24 de febrero de aquel año.

El demandante, que denunció que su detención se debió a razones «políticas», fue arrestado en diciembre de 2016 e interpuso su demanda ante la corte de Estrasburgo un año más tarde.

En su dictamen, el tribunal concluyó por unanimidad que las autoridades rusas violaron el artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no aportar «razones pertinentes y suficientes» para justificar la prolongación de la prisión preventiva del historiador entre diciembre de 2016 y enero de 2018.

Asimismo, el TEDH determinó que se vulneró el derecho del demandante a un juicio justo (artículo 6), en particular por haber sido privado de la asistencia letrada de su elección durante la fase de apelación.

Y consideró que la sustitución de su abogado por uno designado de oficio, con escaso tiempo para preparar la defensa, afectó de manera decisiva a la equidad del procedimiento.

El caso se remonta a 2016, cuando Dmitriev fue detenido y acusado inicialmente de producir pornografía infantil a partir de fotografías de su hija adoptiva, aunque posteriormente fue juzgado también por agresión sexual a la menor.

Aunque en un primer juicio fue absuelto de los cargos principales, un tribunal de apelación revocó la sentencia en 2020 y lo condenó a 13 años de prisión.

El TEDH consideró que, si bien existían elementos suficientes para sospechar inicialmente de la comisión de delitos, lo que justificó su detención inicial, los tribunales rusos no evaluaron adecuadamente la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva durante largos periodos ni consideraron alternativas menos restrictivas.

En cambio, la corte europea rechazó la alegación de que el proceso tuviera fines políticos, pese al perfil del demandante, conocido por su labor en la localización de fosas comunes de víctimas del estalinismo en la región de Karelia, en la frontera con Finlandia.

Se considera que esa región es uno de los principales sitios donde fueron ejecutadas miles de personas calificadas de enemigas del Estado en el periodo histórico conocido como ‘el Gran Terror’.

Según el tribunal, no se aportaron pruebas suficientes de que las autoridades actuaran con un propósito distinto al de perseguir delitos comunes.

Como reparación, el TEDH concedió a Dmitriev una indemnización de 2.000 euros por daños morales.

Aunque un juez del tribunal emitió una opinión parcialmente discrepante en cuanto a los periodos de encarcelamiento al considerar como susceptibles de haber sido violados por Rusia, coincidió con sus colegas en que no había pruebas suficientes para demostrar una motivación política en la detención. EFE

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