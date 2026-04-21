Tribunal Supremo absuelve a la exdirectora de banco sueco por fraude en lavado de dinero

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Copenhague, 21 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Suecia absolvió este martes de fraude grave a la exdirectora ejecutiva del Swedbank Birgitte Bonnesen en relación con un caso de lavado de dinero en Estonia, en el que están involucradas varias entidades nórdicas.

Bonnesen había sido condenada a 15 meses de cárcel por el Tribunal de Apelación, que consideró que había dado informaciones engañosas en varias entrevistas en medios de comunicación suecos sobre la participación en el caso del Swedbank, uno de los principales bancos de este país escandinavo.

La sentencia considera que las declaraciones de Bonnesen responden a preguntas directas de la prensa y que no cometió ningún delito.

«No hay constancia de que el propósito de Birgitee Bonnesen al participar en las entrevistas fuera usarlas como instrumento para difundir informaciones engañosas para influir en la evaluación del Swedbank desde un punto de vista económico», señala el tribunal.

Bonnesen fue nombrada directora en 2016 y despedida tres años después por las supuestas irregularidades cometidas bajo su mandato.

Las autoridades financieras suecas habían multado en marzo de 2019 al Swedbank con 4.000 millones de coronas (389 millones de euros) por «deficiencias graves» en su tarea de combatir los riesgos de blanqueo de dinero en su actividad en los países bálticos.

Varios bancos nórdicos se han visto implicados en el caso, que afecta sobre todo al Danske Bank, el principal banco danés, por actividades realizadas en los países bálticos entre 2007 y 2015.

Se cree que el Danske Bank fue usado para operaciones sospechosas en Estonia por valor de unos 200.000 millones de euros en esos mismos años, uno de los mayores escándalos bancarios de la historia.

El caso ha provocado investigaciones de las autoridades de varios países, entre ellos, Estonia, Francia, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. EFE

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