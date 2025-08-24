The Swiss voice in the world since 1935

Trinidad y Tobago apoya despliegue militar de EE.UU. en el Caribe por aumento de violencia

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San Juan, 24 ago (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar «recursos militares» en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de «los carteles terroristas de la droga» en la región.

«Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas», aseveró en un discurso la primera ministra trinitense, Kamla Persad.

En este sentido, Persad subrayó que los pequeños Estados insulares como el suyo «simplemente no cuentan con los recursos financieros y militares necesarios para hacer frente a los carteles de la droga».

Asimismo, afirmó que quiere dejar «muy claro» que si Venezuela lanza «cualquier ataque» contra el pueblo guyanés y el Gobierno estadounidense solicita acceso a su territorio, se le proporcionará «sin dudar».

La mandataria hizo hincapié en que su deseo es que «prevalezcan el sentido común y la paz».

A su juicio, «los carteles han podido infiltrarse en las altas esferas de las sociedades caribeñas, lo que les ha permitido ejercer una influencia significativa en las decisiones políticas, legislativas, mediáticas, bancarias, de seguridad y económicas, dejando a menudo a los gobiernos sin capacidad para promulgar cambios reales».

Persad enfatizó en que nada impedirá que su Gobierno acoja «con agrado» la ayuda estadounidense para «combatir los carteles terroristas de la droga».

Por último, la primera ministra trinitense dijo que Puerto España «siempre ha mantenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así seguirá siendo».

Nicolás Maduro ordenó el lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, después de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Por otro lado, el Gobierno de Guyana instó el viernes a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente a la organización criminal el Cartel de los Soles.

Por su parte, Venezuela acusó a Guyana de ser peón de los «oscuros intereses» de la petrolera estadounidense ExxonMobil, después de que Georgetown instara a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente al «Cartel de los Soles». EFE

es/ea/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR