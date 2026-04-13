Triple empate técnico en Perú para ir a segunda vuelta ante Fujimori en Perú

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Lima, 13 abr (EFE).- Un nuevo conteo rápido de actas de las elecciones del domingo en Perú, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a un triple empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto para enfrentarse en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori.

Con una muestra de 991 actas electorales y un margen de error de alrededor del 1 %, este conteo rápido de Ipsos para la Asociación Civil Transparencia confirma a Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con 17,1 %, seguido de Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,4 %; López Aliaga, con 11,3 %; y Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 10,7 %.

A la medianoche del domingo se difundió un primer conteo rápido realizado por la encuestadora Datum a 1.500 mesas electorales, con un margen de error del 1 %, que presentaba a Fujimori con 16,8 %; seguida de López Aliaga, con 12,9 %; Nieto, con 11,6 %; mientras que Sánchez figura quinto con 9,4 %.

A mediodía de este lunes, el escrutinio oficial tenía un avance del 54,7 % y presentaba a Fujimori en primer lugar con 16,9 %, con López Aliaga en segundo lugar (14,39 %) y Nieto en tercera posición con 12,7 %, mientras que Sánchez está sexto con 8,12 %.

«Todavía no se ve reflejado el apoyo que Sánchez tiene en el resto del país, especialmente en zonas rurales», aseguró en rueda de prensa el director de Ipsos, Alfredo Torres, al señalar que hasta ahora los votos computados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son principalmente urbanos y todavía no rurales.

En los entornos urbanos es donde López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima, concentra prácticamente toda su votación, mientras que con Sánchez, exministro que reivindica al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ocurre al revés: su voto está aglutinado principalmente en zonas rurales.

La Asociación Civil Transparencia exhortó a «esperar con calma y paciencia los resultados oficiales para definir cuál de estos candidatos acompañará a Fujimori en la segunda vuelta», y pidió especialmente a los candidatos «no cantar victoria antes de tiempo».

El presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, reportó que, pese a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron graves demoras en la apertura de centros de votación e incluso el inédito aplazamiento del sufragio a este lunes para trece locales, «no se puede alegar que haya habido un fraude a mesa».

En ese sentido, descartó las denuncias de fraude sin aportar prueba alguna lanzadas por López Aliaga, que incluso demandó penalmente al jefe de la ONPE ante la Fiscalía para solicitar su captura inmediata al acusarlo de omisión de funciones.

Henzler también lamentó en la noche del domingo se difundiese un primer conteo rápido cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo órgano electoral, exhortase a no hacerlo tras aprobar que las votaciones se celebren este lunes para los 52.000 electores que no pudieron hacerlo el domingo por la falta de los elementos necesarios como urnas y cabinas.

Asimismo, criticó que la ONPE siga publicando resultados oficiales «con sesgo hacia Lima Metropolitana y capitales de provincia», lo que distorsiona lo que será el resultado final, una vez que se computen votos de zonas rurales.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas. EFE

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