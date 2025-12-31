Tropas emiratíes comienzan a abandonar aeropuerto de este de Yemen, dice televisión yemení

1 minuto

Saná, 31 dic (EFE).- Las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a abandonar este miércoles un aeropuerto del este del Yemen después de que anunciaran ayer que retirarán sus unidades tras el ultimátum de Arabia Saudí por su supuesto apoyo a los secesionistas del sur, informó la televisión oficial yemení.

«Las fuerza emiratíes han empezado a abandonar el aeropuerto internacional de Al Rayan-Mukala, en Hadramut», dijo la televisión oficial controlada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que también dio ayer un plazo de 24 horas a los emiratíes para que abandonaran territorio yemení.

En total, de acuerdo con las fuentes, cuatro aviones de carga militar despegaron de este aeropuerto, «transportando cientos de soldados, equipo pesado y sistemas técnicos».EFE

