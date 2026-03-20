Trudeau sugiere a México y Canadá «no sobrerreaccionar» por propuesta de Trump sobre T-MEC

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Cancún (México), 20 mar (EFE).- El ex primer ministro de Canadá (2015-2025) Justin Trudeau afirmó este viernes en México que es importante responder con «firmeza» y no «sobrerreaccionar» a los planteamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la revisión actual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, la reunión anual del sector financiero mexicano celebrada en Cancún (Quintana Roo, sureste), Trudeau recomendó que México y Canadá se mantengan alineados, bajo la premisa de que “la unidad es palanca”, y recomendó cautela ante cada propuesta de Trump.

No obstante, aseguró que es importante dejar claras las líneas que ambos países están dispuestos a defender, ya que el presidente estadounidense está acostumbrado a «negociaciones duras» y espera que sus contrapartes defiendan sus propios intereses.

Trudeau insistió en que el proceso previsto para este año debe entenderse más como una «revisión» que como una «renegociación de alto riesgo», pues el T-MEC sigue vigente, y consideró que el verdadero daño radica hoy en la incertidumbre que se genera alrededor.

Esa incertidumbre, añadió, forma parte de una «estrategia» de Washington que busca debilitar la sensación de estabilidad y seguridad que durante años llevó inversiones a México y Canadá por su acceso privilegiado al mercado estadounidense.

Sin embargo, advirtió que ese efecto ya no solo golpea a sus socios, sino también a Estados Unidos, porque las grandes decisiones de inversión se toman a 20 o 25 años y requieren reglas previsibles y confianza en el entorno de negocios.

Canadienses se sintieron insultados por Trump

Por otro lado, Trudeau reconoció que los canadienses se sintieron “insultados” después de que Trump alabara la idea de que su país se convirtiera en el “estado 51” de Estados Unidos, y afirmó que este planteamiento tocó una fibra sensible en una sociedad orgullosa de su identidad y de sus diferencias con su vecino y principal aliado comercial.

El exprimer ministro de Canadá sostuvo que el consiguiente rechazo no vino solo del Gobierno de Ottawa, sino también de la ciudadanía, que desde entonces ha reducido sus viajes a Estados Unidos y dejado de comprar algunos productos estadounidenses, como vinos de California o bourbon de Kentucky.

“Tener a nuestro aliado más cercano tratarnos así realmente molestó a los canadienses”, dijo.

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, concluye este viernes tras las intervenciones de los principales líderes financieros y de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien instó a la banca a aumentar el crédito para impulsar el crecimiento. EFE

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