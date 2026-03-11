The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump afirma haber destruido casi todos los barcos minadores iraníes en Ormuz en una noche

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 11 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE.UU. ha destruido «en una sola noche» casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido destruida desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

«Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche», declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. «Prácticamente toda su Armada ha desaparecido», insistió. EFE

lt/jmr/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR