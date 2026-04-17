Trump afirma que prohíbe a Israel bombardear el Líbano: «¡Ya basta!»

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Washington, 17 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves.

«Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!», escribió en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, reiteró que Washington se hará con todo «el ‘polvo’ nuclear» enterrado tras los bombardeos con B-2 a instalaciones nucleares en Irán en junio de 2025, aunque insistió en que «ese acuerdo no está sujeto, en modo alguno, a la situación en el Líbano».

«Estados Unidos trabajará por separado con el Líbano y abordará la situación de Hizbulá de manera apropiada», agregó.

El presidente estadounidense anunció este jueves una tregua de diez días entre el Líbano e Israel tras «excelentes» llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir «en los próximos cuatro o cinco días» para conversaciones en la Casa Blanca.

Según un memorando publicado por el Departamento de Estado, este cese el fuego es «un gesto de buena voluntad» por parte de Israel y está destinado a posibilitar negociaciones «hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz» entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

Aunque ambas partes acordaron, según Washington, que Israel conserve «su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento» mientras dure el alto en las hostilidades.

Sin embargo, el Estado judío se comprometió como parte del pacto temporal a no realizar «operaciones militares de ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en el territorio del Líbano, por tierra, aire y mar».

A partir de la puesta en vigor del cese el fuego, iniciado este jueves a las 17.00 hora de Washington (21.00 GMT) el Líbano adoptará «medidas significativas» para impedir que «Hizbulá y todos los demás grupos armados no estatales y rebeldes» en territorio libanés lancen ataques «de cualquier tipo contra objetivos israelíes», refiere el documento.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Trump celebró este viernes la completa reapertura del estrecho de Ormuz anunciada por Teherán como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano, aunque indicó que su país mantendrá el bloqueo naval sobre las costas iraníes hasta que haya un acuerdo. EFE

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