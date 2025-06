Trump afirma que un ataque israelí a Irán es posible, pero no inminente

Washington, 12 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que existen posibilidades de un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán, pero afirmó que no cree que vaya a ser «inminente».

«No quiero decir que sea inminente pero parece algo que bien podría suceder”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump agregó que las autoridades israelíes, estrechas aliadas de su Gobierno, “no le adelantaron nada” sobre un posible ataque.

Sin embargo, el Gobierno de Trump ha tomado medidas para repatriar al personal estadounidense no esencial de la embajada de Bagdad, la capital de Irak (país vecino de Irán) y para facilitar la salida voluntaria de familiares y trabajadores no imprescindibles de misiones diplomáticas en la región.

«Existe la posibilidad de un conflicto masivo. Hay muchos estadounidenses en esta zona, y les dije que debían salir, porque algo podría pasar pronto. Y no quiero ser el que no avisó y los misiles de pronto estén impactando en sus edificios (…) Tenía la opción. ¿Lo hacía o no? Hacerlo tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, como que se salvarían muchas vidas si ocurriera, y ojalá no ocurra», indicó.

Fuentes del Departamento de Estado explicaron a EFE que se redujo la presencia de personal en la embajada de Estados Unidos en Irak tras una evaluación de la situación de seguridad. En cambio, las sedes diplomáticas en Baréin y en Kuwait, también cercanas a Irán, permanecen plenamente operativas.

Estados Unidos “ha autorizado la salida voluntaria de los dependientes militares de ubicaciones” en toda la región, dijo el miércoles en un comunicado el Comando Central del Ejército estadounidense, que se mantiene “supervisando la creciente tensión en Oriente Medio”.

Trump también indicó este jueves que le «encantaría evitar el conflicto con Irán», aunque advirtió de que Teherán «tendrá que hacer algunas concesiones que no está dispuesto a darnos ahora mismo» en las negociaciones para un acuerdo nuclear.

«Hemos tenido muy buenas conversaciones con Irán. No puedo decir si lo lograremos o no (llegar a un acuerdo), pero sucederá pronto», dijo el mandatario, quien reafirmó estar en contra de que Teherán se convierta en una potencia nuclear. «Lo digo con mucha firmeza: no pueden tener un arma nuclear», insistió. EFE

