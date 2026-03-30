Trump amenaza con destruir la principal terminal petrolera de Irán si no se llega «pronto» a un acuerdo

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Donald Trump amenazó este lunes con «destruir por completo» la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega «pronto» a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio, que empezó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido a toda la región y está afectando al comercio mundial.

Los precios de la energía se dispararon como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

El conflicto no da señales de tregua y este fin de semana y este lunes continuaron los bombardeos de Israel contra objetivos en Irán, al tiempo que sigue la ofensiva israelí en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Los ataques israelíes en territorio libanés han dejado más de 1.200 muertos desde el inicio de la guerra allí, el 2 de marzo, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército «expandir» la zona de seguridad en este país vecino para «neutralizar» la amenaza de Hezbolá.

En Irán, los ataques del fin de semana contra su red eléctrica provocaron apagones en varios puntos de la capital, pero este lunes el Ministerio de Energía afirmó que la red está «estable» pese a los bombardeos.

Y el ejército israelí anunció el lunes haber bombardeado una universidad de Teherán dirigida por los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmando que en ella se llevaban a cabo «actividades de investigación y desarrollo de armas avanzadas».

– El petróleo sigue al alza –

En este contexto, el precio del petróleo aumentó más de un 50% desde el comienzo de la guerra y este lunes el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares durante la operativa.

El presidente estadounidense alterna los anuncios de negociaciones con nuevas amenazas.

En el mismo mensaje en su red TruthSocial en el que decía que iba a «destruir por completo» la isla de Jark –que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán– también aseguró que Estados Unidos se encuentra en «conversaciones serias» con un nuevo gobierno iraní, que calificó de «más razonable» que el anterior, pero sin dar detalles.

El mando militar estadounidense movilizó la semana pasada en la región un buque de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a «unos 3.500» marinos y soldados del cuerpo de Marines.

«Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre», aseguró el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

En el frente diplomático, Pakistán, que actúa como mediador, recibió el domingo a los cancilleres de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para conversaciones sobre el conflicto.

– «Echo de menos una noche de sueño tranquila» –

Tras una pausa la semana pasada, los bombardeos parecen haberse intensificado este fin de semana sobre la capital iraní. La oenegé Hrana contabilizó al menos 360 ataques en 24 horas en 18 provincias del país.

El 70% de estos ataques, principalmente en zonas residenciales de Teherán, causaron 37 muertos o heridos, según la organización.

Para los habitantes de Teherán contactados por la AFP desde París, ya nada es normal.

«Salir por la noche o simplemente poder ir a otro barrio de la ciudad, hacer mis compras en otro lugar que no sea la pequeña tienda de ultramarinos o la panadería de mi calle, leer en un café, ir al parque (…) Todas estas cosas muy, muy sencillas las echo de menos», relata Elnaz, una pintora de 32 años.

«Echo de menos una noche de sueño tranquila», afirma.

La oenegé Acled, que recopila datos sobre conflictos, registró durante el primer mes de guerra cerca de 2.300 bombardeos estadounidenses e israelíes, y 1.160 ataques iraníes en represalia.

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